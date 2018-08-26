قوى الأمن: توقيف كل الضالعين بإشكال برقايل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"إلحاقا ببلاغنا السابق المتعلق بالإشكال الثأري الذي حصل بتاريخ 23/8/2018 في ساحة بلدة برقايل- عكار،الذي على إثره تم بتاريخ 24/8/2018 توقيف الرأس المدبر: ع. ع. (مواليد عام 2001 لبناني) لإقدامه مع آخرين على طعن المواطن طلال علي بشير أحمد (مواليد عام 1962، المعروف بطلال موسى) عدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه بواسطة سكاكين، وحالته الصحية حرجة.

بتاريخ 25/8/2018 ونتيجة للمتابعة والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها فصيلة مشمش ومفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنتا من توقيف جميع الضالعين بالإشكال، وهم كل من: أ. ح (مواليد عام 1994، لبناني)، ب. ح (مواليد عام 2004، لبناني)، م. ح (مواليد عام 2001، لبناني)، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".