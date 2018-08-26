آلان عون من كفرسلوان: نرفض أي إرتكاب أو تشويه بيئي وسنتابع الأمر وزارياً وقضائياً

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تفقد النائب آلان عون، الموقع الذي تجرى فيه أعمال استصلاح أرض في بلدة كفرسلوان وأثيرت حوله اعتراضات من جانب بعض الأطراف في البلدة. وكان في استقبال النائب عون رئيس البلدية بسام حاطوم ونائبه وجيه حاطوم وأعضاء البلدية عبده ابو موسى ورجا قرطباوي ومفيد حاطوم ومختار البلدة ملحم سعد ومنسق "التيار الوطني الحر" في كفرسلوان ماجد حاطوم، وجالوا معه على موقع الأشغال وشرحوا له طبيعة الأعمال التي تقوم بها البلدية.

وأكد النائب عون "رفض أن تحصل أي عملية حفر أو تشويه بيئي في الجبل". وشرحت البلدية "نوعية الأعمال التي تقوم بها لتحسين وتطوير هذا الموقع الذي جرى حفره منذ 35 سنة وليس اليوم كما ادعى البعض، بينما تقتصر الأشغال حصرا اليوم على إعادة ترتيب المساحة المحفورة سابقا على عدة مستويات، ومن ثم إعادة تشجيرها دون المس بأي مساحة جديدة أو شجرة موجودة".

ووعد عون بأنه سيتابع "عبر إتصالات مع الوزارات المختصة والأجهزة القضائية كل التدابير لمنع أي إرتكاب او تشويه بيئي أيا كانت طبيعته، ولا سيما عبر تشديد مراقبة الوزارات المختصة على أعمال الاستصلاح من خلال تكليف مراقبين ميدانيين من قبلها لهذا الغرض.

وعرض رئيس وأعضاء البلدية على عون خرائط المشروع كما سيصبح بعد انتهاء الأعمال.