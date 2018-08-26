طقس اليومين المقبلين: رياح ورذاذ

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق أحيانا بخاصة على الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى معتدل اعتبارا من يوم الإثنين.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع استقرار درجات الحرارة ورياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق أحيانا بخاصة على الجبال. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة صباحا خاصة في جنوب البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 بالمئة.

- حال البحر: معتدل الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,08 ساعة غروب الشمس:19,11 .