ضاهر لعقيص: لماذا ترفض تخفيض الأعباء عن أهالي زحله وقضائها؟

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صدر المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان التالي، في إطار النقاش حول تخفيض فاتورة كهرباء زحلة:

كنا نربأ بالنائب جورج عقيص، وهو القاضي السابق الملّم بالقانون وثقافته، ألا ينجر إلى حملة مزايدات شعبوية لا تسهم في تحقيق مصالح الأهالي في قضاء زحلة. فالزميل عقيص، الذي كنا نريده أن يكون إلى جانبنا في مطلب تخفيض الفاتورة، لم يكلّف نفسه عناء الإستفهام من الوزير سيزار أبي خليل عن الحلول المناسبة بعد الإنتهاء الحتمي للمدة القانونية لامتياز شركة كهرباء زحلة، وهذا ما يدعو إلى سؤال الزميل ذي الثقافة القانونية عن رفضه الشديد لتوفير خسائر بما يزيد عن 30 مليون دولار عن خزينه الدولة وهو الذي يجب ان يكون حريصا على المال العام و20 مليون دولار عن جيوب المواطنين كنتيجة لتخفيض الفاتورة الباهظة في ما يضعه في مواجهة حقوق أهالي المنطقة ومصالحهم. وهذا ما يدعو للإستهجان والإستغراب إزاء آرائه التي لا نعلم إن كانت تمثله شخصياً أم التكتل السياسي الذي ينتمي إليه، خاصة وأنّ زميله في زحلة له رأي مخالف لرأيه.



إننا في قضاء زحلة أحوج ما نكون إلى نقاش علمي وهادئ حول قضايانا الإنمائية وإيجاد الحلول للأزمات ولتخفيض العبء الثقيل عن أكتاف الناس، وليس إلى حملة عراضات شعبوية لا تستند إلى معرفة بالقوانين ولا تؤدي إلى تحقيق النهوض بزحلة وحماية مصالح المواطنين، ما وضع النائب عقيص في موقع مواجهة هذه المصالح لا لشيء إلا من أجل النكاية السياسية.