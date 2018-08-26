وزير البيئة يهنئ الامن العام بعيده

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي مهنئاً الامن العام بعيده وقال "في العيد ال ٧٣ للامن العام نتوجّه بالتحية لهذا الجهاز الذي تعاظمت مسؤولياته في السنوات الاخيرة وحقق نقاطاً مضيئة في كشف الشبكات الإرهابية وواظب على مراقبة المعابر الحدودية وتولّى بشخص سعادة المدير العام اللواء عباس ابراهيم مهمة التفاوض لإطلاق سراح معتقلين لدى الجماعات الإرهابية ويتولّى حالياً دوراً محورياً في اعادة النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم.

إننا نهنئ المديرية العامة للامن العام قيادة وضباطاً ورتباء على سهرهم الدائم لحفظ الامن وضبط المخالفات وعلى التطور التكنولوجي الذي تحقّق اخيراً في خدمة الوطن والمواطن ونتمنى للواء ابراهيم وسائر الضباط والعناصر دوام التقدم والنجاح في مهامهم الوطنية ".