النائب سليم عون: أعتذر من الآدمي والمناضل الوزير ابي خليل

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صدر عن النائب سليم عون الموقف التالي:

تحية إلى معالي وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الآدمي والمناضل قبل أن يكون الوزير والنائب.

بإسمي وبإسم ما أمثل، أعتذر منه عن كل إساءة ممكن أن تكون قد صدرت عن فهم أو عن سوء فهم، بعد زيارته لمدينة زحلة، من قبل بعض أبناء منطقتي.

وإذ أكتفي بما صدر عن هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر، أطلب استطراداً من كافة الذين يتعاطون الشأن العام، خاصة الذين يبدون الآراء ويقترحون الحلول ويعلنون المواقف، الإطلاع الكافي ولو بالحد الأدنى على القوانين وعلى الدستور، خاصة على المادة ٨٩ من الدستور، والتي جاء فيها:

"لا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي إحتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود."

والسلام على من إتبع الهدى.