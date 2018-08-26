جعجع يدّعي على صحافي

A + A -

تقدم القوات اللبنانية سمير جعجع بإدعاء لدى النيابة العامة ضد الصحافي عباس صالح على خلفية ما نشره يوم 8 حزيران الماضي على صفحته على موقع فايسبوك، كتعليق على سلسلة تحقيقات كانت نشرتها جريدة الاخبار في حينه، وتضمنت كماً كبيراً من الفضائح المتعلقة بالسياسة الاستشفائية في عهد الوزير القواتي في لبنان، وبما يزكم الانوف، على حد تعبير صالح. ووصف ايضا جعجع بأنه لص ويجمع حوله مجموعة من السارقين، يعينهم وزراء ويتقاسم معهم المسروقات والمسلوبات من جيوب اللبنانيين وخزائن الدولة.



وقد تم ابلاغ صالح امس بوجوب الحضور يوم غد الاثنين المقبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي للاستماع الى اقواله في هذا الصدد.