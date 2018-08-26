عناوين الصحف ليوم الأحد 26 آب 2018

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الحياة: لبنان: الطلب إلى البرلمان تحديد معايير الحكومة مخالف للدستور

الأنباء: مصادر لـ «الأنباء»: روسيا عرضت إدخال شرطتها العسكرية 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية لإعادة اللاجئين



تأخر إضافي في تشكيل الحكومة: عقد داخلية أم أسباب خارجية؟!

النهار: "حزب الله" يواجه مشكلات في سوريا... ولا جديد لبنانيا في التأليف الحكومي

الديار: أميركا تهدّد سوريا وقد تضربها بصواريخ ضخمة بعيدة المدى إذا استعملت الكيميائي

روسيا: سنستعمل الـ «أس ــ400» ضدّ الصواريخ الأميركيّة وسوريا لديها صاروخ شيخون

مصدر عسكري روسي : «أحرار الشام» سيستعملون الكيميائي لإستدراج ضربة على سوريا