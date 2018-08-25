بالفيديو - هذا هو سبب استدعاء حسين مرتضى من قِبل فرع المعلومات

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كشفت مصادر خاصة بقناة "الجديد" أنّ "إستدعاء مدير مكتب قناة "العالم" في دمشق الاعلامي حسين مرتضى من قبل فرع المعلومات لا علاقة له بمواقفه السياسية وتحديداً الموقف المتعلق بالقائم الاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري".

وبحسب معلومات المصادر، فإنّ "إستدعاء مرتضى تم لاسباب مختلفة لا علاقة لها تماماً بعمله الاعلامي، ولا خلفيات سياسية واعلامية له أو حتى متعلقة بآرائه التي يدلي بها"، وأضافت: "لو كان الاستدعاء متعلق بآرائه التي يدلي بها لكان إستدعاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وليس فرع المعلومات".

وفي السياق عينه، نشر مرتضى فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "مش نحنا اللي منستدعى للتحقيق.. ورح نضل نحكي عن دور البخاري والسعودية وما حدا في يسكّتنا"، وأضاف: "الأسلوب المخابراتي الولادي حاطينو ورا ضهرنا وطويلة ع رقبتكم".