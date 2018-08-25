هيئة قضاء زحلة ترد على هجوم عقيص على أبي خليل من دون أن تسميه

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أعربت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر عن تفاجأها بأحد نواب زحلة الذي يبدو أنه يجهل عمل المؤسسات الدستورية أولاً وحق الوزير المعني بالحديث عن قرارات وزارته، وثانياً لجهة اعتباره زحلة ملكاً خاصاً له وكأنه أمبراطور عصره يحرم ما يشاء ويسمح بما يشاء.

كما استهجنت هيئة قضاء زحلة أن ينقلب هذا النائب على تصريحاته ومواقفه المؤيدة لتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين ولموقف الوزير أبي خليل بالذات. كما سألت هيئة القضاء عن الضرر في تأمين الكهرباء لزحلة 24/24 وتخفيض الفاتورة في الوقت نفسه، داعية النائب إلى عدم استحضار الروح القدس والدين إلى الأمور الدنيوية المدنسة، كي لا يتحول من الجهل بالأمور السياسية إلى الإساءة للدين والمقدسات.