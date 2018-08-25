الـOTV: هكذا هي العلاقة بين الحريري والرئيس عون

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

اقل من اسبوع على نهاية آب. اقل من اسبوع على انقضاء مُهلة التأليف. فإمّا أنْ تكونَ لنا حكومة، وإمّا ان يستخدمَ رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياتِه، حاسماً بذلك انتظاراً استمر ما يقارب الثلاثة اشهر ...

الى حينه، تبقى البلادُ مفتوحةً على كل الاحتمالات والمفاجآت، خصوصاً ان معلومات الـ otv تفيد بأنّ الرئيسَ المكلف عازمٌ على تكثيف اتصالاته ومشاوراتِه في الوقت المتبقّي، ما يَعني انه مدركٌ تماماً لحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقه كما انه مدركٌ لأهمية كلام ميشال عون. فالرجل الذي خاض اكبرَ المعارك واكثرَها دِقةً عرَف دوماً كيف يَحسِمُها لصالح لبنان واللبنانيين وهو يستعد واستناداً الى النصوص الدستورية وصلاحياتِه الى الحسمِ مرةً جديدة دفعاً باتجاه انقاذ البلاد من الهَلاك...

وعلى وقع الانتظار الصعب، ما زالت دكاكينُ البعض تُروِّج لمواقفَ سياسيةٍ تحاول تشويهَ صورة "الرئيس القوي"، وذلك عبر محاولةِ وضع العُصي في الدواليب وكَيْل الاتهامات جِزافاً، وهي ستستمر في خوضِها هذا، انما بغير اتجاه، مُصوِّبةً هذه المرة على صلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولة اللَعِب على وتر العلاقة مع الرئيس المكلف سعد الحريري...

وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مواكبة للـ otv ان العلاقة بين الرَجُلين اكثر من جيدة ، وتَسودُها المَودّة والحِرصُ المتبادَل على خروج الحكومة المقبلة الى النور في اسرعِ وقتٍ ممكن ، علماً انّ المصادر نفسَها تدحض ما تَردّد اليوم عن موقفٍ مرتقَبٍ لرئيس الحكومة المكلف سيرفع فيه اللهجةَ بوجه الرئيس عون .