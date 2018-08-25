البطل جليلاتي ابن ال 75 عاماً يرفع اسم وعلم لبنان في برشلونة!

A + A -

أحرز الرباع الدولي وابن مدينة صيدا محمد جليلاتي، المركز الثاني في بطولة العالم للماسترز في رفع الأثقال، التي جرت مؤخرا في مدينة برشلونة في إسبانيا، مسجلا 62.5 كلغ خطفا، و82 كلغ نترا.

وواجه جليلاتي منافسة في وزن 105 كلغ فئة 70-75 سنة، من الرباعين الألماني والروسي والأوكراني والصيني، من بين 24 رباعا في هذه الفئة، ومن أصل 700 شاركوا في بطولة العالم.

جليلاتي قال إثر فوزه بالمركز الثاني إنه ذهب إلى بطولة العالم ليرفع إسم وعلم لبنان عاليا، وإنه فخور بما حققه، وبهذا العمر كونه أتم الخامسة والسبعين، مهديا هذا الفوز إلى بلده لبنان، ومدينته صيدا.

إشارة الى أن البطل جليلاتي، يتوج بهذا الانجاز مسيرة رياضية طويلة وحافلة في لعبة رفع الأثقال، حقق خلالها العديد من البطولات الوطنية والعربية والعالمية، وخرج تحت إشرافه وتدريبه أبطالا من صيدا وخارجها، رفعوا إسم لبنان في مختلف المحافل الرياضية حول العالم.