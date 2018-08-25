الرئيس السويسري غدا في بيروت في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عون: محادثات موسعة في قصر بعبدا الاثنين ومؤتمر صحافي مشترك وغداء ولقاءات مع الرئيسين بري والحريري وزيارة البطريرك الراعي في الديمان

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الرئيس بيرسي يتفقد مخيم النازحين في "تل معيان" ومتحف جبران وغابة الأرز

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الرئيس السويسري: لبنان وسويسرا بلدان مضيافان ولديهما الكثير من القواسم المشتركة

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تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يبدأ رئيس الاتحاد السويسري الرئيس الان بيرسي Alain BERSET غدا الأحد، زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة ايام، يجري خلالها محادثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات اللبنانية-السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة، كما تتناول المحادثات الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة. وترافق الرئيس السويسري في الزيارة قرينته الدكتورة موريال زندر بيرسي Muriel ZEENDER BERSET ، اضافة الى وفد رسمي يضم وزير الدولة لشؤون الهجرة اورس فون أرب Urs Von ARB ومدير شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة الخارجية السويسرية السفير ولفغانغ امادوس برولهارتWolfgang Amadeus BRUELHART والسفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شموتز كيرغوز Monika Schmutz KIRGOZ والمستشار الديبلوماسي في الرئاسة السويسرية تيرنس بيللوتر Terence BILLETER وعدد من المستشارين.

ومن المقرر ان يصل الرئيس السويسري وزوجته والوفد المرافق الى مطار رفيق الحريري الدولي الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الأحد، حيث سيكون في استقباله رئيس بعثة الشرف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ممثلا الرئيس عون، وعدد من المسؤولين اللبنانيين. ومن المطار ينتقل الرئيس الضيف الى مقر اقامته في فندق فينيسيا، على ان يتفقد عصرا متحف "بيت بيروت" في محلة السوديكو.



ويوم الاثنين، يضع الرئيس الضيف اكليلا من الزهر على نصب الشهداء في الساحة التي تحمل اسمهم في بيروت، بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ورئيس بعثة الشرف الوزير تويني، حيث تقام المراسم التكريمية للشهداء، على ان ينتقل بعد ذلك الى قصر بعبدا حيث يقام له الاستقبال الرسمي ومراسم التكريم، التي تليها محادثات ثنائية بين الرئيس عون والرئيس بيرسي، ثم محادثات موسعة يشارك فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوزير تويني اضافة الى الوفدين الرئاسيين اللبناني والسويسري. وبعد المحادثات الموسعة، يعقد الرئيسان عون وبيرسي مؤتمرا صحافيا مشتركا في القصر، تليه مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف وقرينته يتخللها تبادل الانخاب.



وفي برنامج يوم الاثنين، زيارة يقوم بها الرئيس السويسري الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يزور مساء "بيت الوسط" للقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يقيم عشاء تكريميا للرئيس الضيف. وستكون للرئيس السويسري لقاءات مع شخصيات ديبلوماسية وسياسية واجتماعية.



ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السويسري يوم الثلثاء زيارة لمنطقة الشمال ولقاء مع الصليب الاحمر اللبناني، وتفقد النازحين السوريين في مخيم "تل معيان" ثم زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي البطريركي في الديمان حيث يقيم البطريرك مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف يشارك فيها رؤساء الطوائف اللبنانية. وبعد الظهر يزور الرئيس السويسري متحف جبران خليل جبران في بشري وغابة الارز ومنطقة التزلج، ثم يغادر في اتجاه مطار رفيق الحريري الدولي حيث يغادر لبنان في نهاية زيارته الرسمية.



تجدر الاشارة الى ان الرئيس بيرسي سبق له ان زار بيروت في 30 ايلول 2009 وكان يومها رئيسا لمجلس الولايات .

واعد برنامج خاص لزوجة الرئيس السويسري الدكتورة موريال بيرسي يتضمن لقاءات مع اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، وزيارات الى متحف سرسق ومعامل حرفية.



الرئيس بيرسي: قواسم مشتركة

وعشية الزيارة، اعرب الرئيس بيرسي عن سعادته لزيارة لبنان ونشر على حسابه الخاص على تويتر: "سوف ازور لبنان من 26 الى 28 آب. ان لبنان وسويسرا متعددا الثقافات ومضيافان، لديهما الكثير من القواسم المشتركة. اتطلع الى مقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري لغرض تعزيز الروابط التي تجمع بيننا." كما نشر الرئيس بيرسي معلومات عن العلاقات الثنائية بين البلدين والقواسم المشتركة الثقافية والجغرافية ومجالات التعاون، لافتا الى ان اللبناني نقولا حايك هو من اسس ماركة الساعات السويسرية المشهورة "سواتش."



نبذة عن العلاقات بين البلدين

تجدر الاشارة الى ان العلاقات بين لبنان وسويسرا بدأت العام 1943 حيث افتتحت سويسرا اول مكتب قنصلي لها في لبنان، خلال فترة الانتداب الفرنسي. وفي العام 1946 اقيمت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، فتم افتتاح مقر البعثة اللبنانية في سويسرا التي اصبحت سفارة في العام 1957، ثم تحول المكتب القنصلي السويسري في لبنان الى مفوضية، واصبح سفارة في العام 1958.

وتميّزت العلاقات اللبنانية-السويسرية بالتعاون المستمر ودعم لبنان في المحافل الدولية حيث دعمت سويسرا لبنان في اعتماد قراريْ مجلس الأمن رقم 425 و رقم 1701 واهتمت بقضية الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وأيدت صون الحريات، لا سيما حرية التعبير، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الإنسان، وتقدّم سويسرا مساعدات مالية للبنان بسبب تفاقم ارتدادات الأزمة السورية عليه.

كذلك شاركت سويسرا على مستوى رئيس قسم العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان (باريس – 6/4/2018) وقدمت مساهمة بقيمة 10 مليون فرنك سويسري (هي من ضمن قيمة الـ 20 مليون المخصصة سنوياً للبنان).

اما في الشراكة الاقتصادية، فتحتل سويسرا المرتبة السابعة من حيث أهمية شركاء لبنان الاقتصاديين



فيما يحتل لبنان المركز الخامس من حيث الأهمية لشركاء سويسرا الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط. وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى سويسرا في العام 2018 ما مجموعه 105 ملايين و134164 دولارا اميركيا، فيما بلغت قيمة الواردات 180 مليون و349523 دولارا اميركيا.

ويبلغ عدد افراد الجالية اللبنانية في سويسرا حوالي 15 ألفاً والكثير منهم يحملون الجنسية السويسرية، وينشط اللبنانيون في سويسرا في قطاعات المصارف والمجوهرات (جنيف) وتجارة السيارات (زوريخ). وبين لبنان وسويسرا لجنة الصداقة البرلمانية التي يرأسها في سويسرا النائب عن قطاع Vaud، عضو الحزب الليبرالي الراديكالي وعمدة مدينة مونترو Laurent Wehrli ، ويرأسها في لبنان: النائب أنور الخليل.



وتساعد سويسرا في تحسين ظروف عيش اللاجئين والنازحين في لبنان، وذلك ضمن استراتيجية للمنطقة تشمل لبنان، الأردن والعراق، وتتركز هذه الجهود في 3 مجالات: الحاجات والخدمات الحياتية الاساسية وحماية المدنيين وتأمين المياه. ورصدت سويسرا 20 مليون فرنك سويسري للعام (2018-2019) لتنفيذ مشاريع الدعم في لبنان. ومن أهم المشاريع السويسرية المُنفّذة في لبنان: برنامج "Resettlement Policy" الذي يهدف إلى استقبال نازحين سوريين من لبنان في سويسرا، وبرنامج مكافحة الإرهاب PVE، ودعم مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود الذي يهدف إلى دعم لبنان في تعزيز مقاربته لحقوق الانسان في إدارة وصول، وبقاء، وخروج النازحين. ويقوم بشكل أساسي على: تدريب عناصر قوى الأمن العام لضبط وإدارة الحدود، وتأمين بعض المعدات لوحدات الأمن العام العاملة في النقاط الحدودية للبنان، وتأمين دعم للبنية التحتية. وهناك ايضا مشروع تحسين إدارة المياه وتوزيعها في منطقة البقاع، بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع، وبرنامج WASH لإعادة تأهيل 50 مدرسة رسمية (27 منها في شمال لبنان) في إطار دعم المدارس التي تستضيف أطفال سوريين ولبنانيين، وهو مُمَوّل بـ6 ملايين فرنك سويسري تقريباً.



السيرة الذاتية للرئيس بيرسي

الرئيس الان بيرسي رئيس الاتحاد السويسري ووزير الداخلية (ولاية لمدة سنة بدءاً من 1/1/2018)، من

مواليد 1972 (46 سنة) وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، متأهل من Muriel Berset، ولديهما 3 أولاد . شغل تباعا المواقع الاتية: نائب رئيس المجلس الاتحادي السويسري، المستشار الاتحادي ووزير الشؤون الداخلية، رئيس مجلس الولايات، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري.



اما السيدة بيرسي فهي كاتبة ورسامة واستاذة لغة فرنسية ، وتحمل شهادة دكتوراه في اللغة الفرنسية المعاصرة، واقامت معارض لرسوماتها .