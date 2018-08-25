هيئة قضاء الشوف تستنكر الإعتداء على كنيسة مار مارون

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بيان صادر عن هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر:



استنكرت هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر الإعتداء الآثم بواسطة الكسر والخلع، الذي تعرضت له كنيسة مار مارون في الدبية الليلة الماضية.

وقد ناشدت الهيئة القوى الأمنية والمراجع القضائية، بملاحقة وكشف المعتدين وإنزال أشد العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر. وتشير الهيئة إلى الدور الذي تلعبه بلدة الدبية بوابة الإقليم في ترسيخ العيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف سكان البلدة والجوار.



إن هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر تطلب من القوى الأمنية بضرورة تشديد المراقبة حول دور العبادة، ومن البلديات المعنية ضرورة تركيب كاميرات مراقبة وتفعيلها في حال وجودهأ، لما يشكل ذلك من رادع للمعتدين ويسهل الكشف والتعرف على كل المخلين بالأمن.



أخيراً تؤكد الهيئة أن أمن وسلامة كل أبناء المنطقة هي أولوية، والمطلوب من الجميع المحافظة عليها.