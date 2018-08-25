توضيح من وزارة المالية عن الرسائل التي تصل الى المواطنين .. وهذه كلفتها!

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صدر عن وزارة المالية البيان التالي:

تقوم وزارة المالية بعملية تذكير للمواطنين بواجباتهم غير تسديد ما عليهم من رسوم وضرائب والإعفاءات التي يمكنهم الاستفادة منها بموجب قانون الموازنة وحتى لا يتحملوا لاحقا اعباء المتابعة والغرامات

ونشر موخرا احد المواقع الالكترونية سؤال حول كلفة هذه الرسائل والشركة الملتزمة وفتح هذا الكلام باب الأسئلة من قبل وسائل إعلامية وقعت في فخ النوايا السيئة لناشر المقال

يهم الوزارة ان توضح ان الوزارة لم تدفع قرشاواحدا لقاء هذه الحملة وهي في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتماثل الحملات التي تقوم بها الوزارة مع وسائل الاعلام

ويمكن الاتصال بالمدير العام للوزارة للاطلاع على التفاصيل.