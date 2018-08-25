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مكتب مكافحة المخدرات المركزي أحبط تهريب 60 كلغ من الكوكايين الخام من البرازيل عبر المطار بقيمة بملايين الدولارات

25
AUGUST
2018
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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

 

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل عبوات من "الشامبو" ومستحضرات التجميل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وذلك من البرازيل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

بنتيجة عمليات الرصد والملاحقة التي إستمرت لمدة أربعة أشهر، تم تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين بالقضية، من قبل هذا المكتب.

بتاريخ 15/8/2018 وفي محلة ضهر البيدر، ونتيجةً للتنسيق بين المكتب المذكور وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقف المشتبه به من قبل احدى دوريات هذه الشعبة، ويدعى :

م. ه. (مواليد عام 1972، لبناني)
كما ضبطت الكمية التي بلغ وزنها القائم /101/ كلغ، وهي عبارة عن /98/ عبوة بلاستيكية سعة العبوة /1000/ ملل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وتحتوي على نسبة /61%/ (حوالي /60/ كلغ من الكوكايين الخام) تقدر قيمتها بحوالي /3/ ملايين $، والعبوات المذكورة هي من ضمن كمية تحتوي على ٧٥٤ كيلو من الشامبو ومستحضرات التجميل التي تحمل العلامة التجارية ذاتها .

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف باقي المتورطين بالقضية.

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