ماريو عون: كأن العامل السوري دخل على الرئيس المكلف

A + A -





شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون عبر إذاعة "لبنان الحر" اليوم، على أن "خطوة رئيس الجمهورية المتوقعة بعد الاول من أيلول والمتمثلة بطاولة حوار، تجمع كل الأطراف للبحث في تشكيل الحكومة"، وتناول "ضرورة أن تكون هناك عملية تكثيف للحوار ومحاولة الوصول الى تدوير الزوايا في موضوع التأليف".

ولفت الى أن "بعض المواضيع الكبيرة تستوجب وفاقا وطنيا حولها كالاستراتيجية الدفاعية، والموضوع الحكومي يستوجب شيئا من هذا القبيل، لكن هذا كله تكهنات لأن الحلول الدستورية غير موجودة لا أكثر ولا أقل". وقال: "الحلول الدستورية لا تعفي الرئيس المكلف من مهمته ولا تقول له "شكرا لمحاولاتك" وحتى في عملية الحوار داخل مجلس النواب، بناء على رسالة موجهة ومحتملة من الرئيس، لا يترتب عليها أكثر من حوار".

أضاف: "لا بد من أن تكون هناك همسة أو تشجيع من الخارج نظرا إلى الصداقات التي تربط بعض القوى السياسية ببعض الدول أو الشخصيات النافذة في بعض الدول العربية، وأضيف لما كان يسمى العقدة المسيحية والعقدة الدرزية، ما يسمى بالعقدة الخارجية السورية، فما الذي أتى بها الى طاولة البحث؟"

وختم عون: "وجدنا أن هناك همسة ما وكأن العامل الخارجي السوري دخل على الرئيس المكلف".