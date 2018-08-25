living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة" - مصر: تظاهرات لمتشددين امام كنيسة بالمنيا للمرة الرابعة

25
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لينغا - 

تجمهر عدد من المسلمينالمتشددين بعزبة سلطان التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا أمام كنيسة القرية التي دخلت أوراقها ضمن لجنة تقنين الكنائس وذلك لرفض صلاة الأقباط وذلك حسب ما ورد لينغا صباح اليوم. وقام كاهن الكنيسة بإبلاغ الأجهزة الامنية لعدم كافية القوة التي تقوم بتأمين الكنيسة من الجموع الهائجة. ومازال الوضع ملتهب فى ظل تجمرات التى تهتف ضد الاقباط "وهم يهتفون "مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة".

وكان المتشددون قد تجمهروا في يوليو الماضي أيام 6 و7 و13 يوليو ضد الأقباط، وتم غلق المبنى الجديد الذي تم شرائه من قبل مطرانية المنيا وابوقرقاص وتم تقديم اوراقه لعدم لضيق المساحة القديمة بالقرية وعبارة عن منزل 100 متر، وبعد غلق المبنى الجديد استجابة للمتطرفين، عادت الأمور للهدوء، ولكن خلال هذه الفترة بدأت التحرشات بالأقباط او اقتلاع زراعات الاقباط، دون اتخاذ موقف ضدهم او معاقبة المحرضين، حيث تفاجأ الأقباط اليوم بتجمهر المتشددين بالقرية للمرة الرابعة بعد شهري يونيو ويوليو استمرارًا لموقفهم في رفض وجود الكنيسة رغم غلق المبنى الجديد وعدم وجود أي مستجدات اخرى لهذا التجمهر.

جدير بالذكر أن عزبة سلطان باشا يقرب تعدادها ما يقرب لـ2000 نسمة يمثل الأقباط منهم ما يقرب 400 نسمة، اقرب كنيسة لهم هي قرية صفط الخمار، كان يصلي الأقباط منذ سنوات في احد المنازل بشكل اجتماعات روحية ومنذ 8 سنوات بدأ الأقباط الصلاة بإقامة صلاة أسبوعية بشكل غير منتظم ولكن مع تزايد الأعداد وصعوبة نقلهم لقرى أخرى قامت مطرانية المنيا وأبوقرقاص بشراء منزل مساحته 130 متر وتخصيص الطابق الأول منه للشعائر الدينية والطابق الثاني حضانة للأطفال وهو المبنى الذي تم غلقه.

وحذرت الكنيسة القبطية من تكرار هذا السيناريو ضد الأقباط في أماكن اخرى ومنها ما وقع الأربعاء الماضي بقرية الزنيقه باسنا بمحافظة الأقصر حيث تم غلق مبنى كنسي أيضًا. وأكدت ان هذا الأمر يعود لغياب تطبيق القانون على المتجمهرين والمحرضين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout