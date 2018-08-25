طقس وحرارة الغد

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى معتدل في الداخل وعلى الجبال اعتبارا من يوم الأحد.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع ضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الأرز من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء:30°م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 06:06 ساعة غروب الشمس: 15:19