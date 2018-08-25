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موسكو تكشف عن ضربة اميركية وشيكة على سوريا: مدمرة اميركية بصواريخ كروز وصلت الى الخليج لتنفيذ الهجوم

25
AUGUST
2018
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اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان المدمرة الأميركية "يو أس أس سوليفان" وصلت إلى الخليج العربي محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز بهدف تنفيذ ضربة على سوريا .


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف إن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أميركا تعد مع حلفائها لهجوم عدواني جديد على سوريا.


واضاف: " بهدف تنفيذ ضربة على سوريا وصلت المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" إلى الخليج العربي محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز".
وأضاف: "كما وصلت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "В-1В" إلى قاعدة "العديد" في قطر محملة بـ 24 صاروخا مجنحا من طراز "جو-أرض زهي تستعد للتحرك من القاعدة الأميركية لضرب أهداف في سوريا."


وقال كوناشينكوف: "تصرفات الدول الغربية تتناقض مع تصريحاته العلنية، وتهدف إلى خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشرق الأوسط، وإفشال عملية السلام في سوريا".


وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن تنفيذ العملية الاستفزازية بالأسلحة الكيميائية سيكون بمثابة ذريعة لضرب أهداف حكومية سورية بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.


واضاف ان تنفيذ العملية الاستفزازية بمشاركة الاستخبارات البريطانية سيكون بمثابة ذريعة أخرى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ هجمات صاروخية وغارات جوية على المرافق الحكومية والاقتصادية في سوريا.


وأعلن كوناشينكوف أن الإرهابيين من جماعة "هيئة تحرير الشام" يستعدون لتنظيم استفزاز من أجل اتهام دمشق باستخدام الكيميائي ضد المدنيين في محافظة إدلب.


وأضاف أن مسلحي التنظيم قد نقلوا 8 أحواض بالكلور إلى مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب لتنظيم مسرحية "الهجوم الكيميائي" المزعوم.
كما شدد كوناشينكوف على أن تنفيذ هذه الخطة يجري بمشاركة الاستخبارات البريطانية.


وأوضح: "يجب أن يصبح تنفيذ هذا الاستفزاز، الذي تشارك فيه بنشاط المخابرات البريطانية، حجة جديدة لقيام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربة جوية وصاروخية ضد دوائر الدولة والمنشآت الاقتصادية السورية".

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