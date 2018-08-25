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عناوين الصحف ليوم السبت 25 آب 2018

25
AUGUST
2018
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الاخبار
‫خليل صحناوي ممنوعٌ عليه السجن!
‫تشكيلات الخارجية مُعرقلة سياسياً أم إدارياً؟

الجمهورية
مانشيت: واشنطن تهاجم «الحزب»
عون: «النأي بالنفس» لا يعني النأي عن مصالحنا

البناء
الحريري في مهلة آخر أسبوع للتأليف بين خطاب نصرالله غداً وموقف عون أول أيلول

اللواء
«الثنائي الشيعي» مع الإنتظار إلى آخر أيلول .. وموقف متشدِّد للحريري الثلاثاء
إنتقاد أميركي للقاء نصر الله مع وفد حوثيّ.. و«المعلومات» تُحبط مخططاً تخريبياً

المستقبل
عون يُجدّد للعرب التزام «النأي بالنفس»
«المعلومات» تحبط مخططاً «داعشياً» يستهدف حاجزاً للجيش

الديار
رئيس الجمهورية عازم على تغيير الاسلوب لكن من دون انقلاب
«القوات» مرتاحة بدعم الحريري ... والتيار : لن نتنازل في العهد القوي

L'Orient-Le Jour
Au Liban, le débat sur la capacité de nuisance de l’EI est relancé

The Daily Star
Aoun to pitch Cabinet crisis solutions

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