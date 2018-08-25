أسرار الصحف ليوم السبت 25 آب 2018

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الجمهورية

تهديد

لاحظ نائب سابق في تيار بارز أن كلام قطب كبير جاء كتهديد مُبطَّن لمرجعية بارزة.

تأكيد

يؤكد وزير بارز أمام هيئة حزبية أنه لن يعود إلى الحكومة مجدداً.

استبعاد

إستبعد دبلوماسي لبناني أن تصمد إحدى الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية كثيراً أمام ضغوطات وعقوبات دولة عظمى.



البناء

خفايا

لفتت أوساط سياسية إلى أنه بالرغم من الإلحاح الشعبي والنقابي والاقتصادي فضلاً عن مطالبة معظم الأفرقاء السياسيين، بالإسراع في تشكيل الحكومة، ما زال فريق «14 آذار» يعرقل هذا الأمر تنفيذاً لتعليمات دولة خليجية لا ترغب بوقوف لبنان على قدميه، ولا تريد تمكينه من مواجهة عاصفة سياسية واقتصادية مرتقبة تمّ التحضير لها في دوائر دولة كبرى.

كواليس

قالت مصادر متابعة للملف اليمني والحرب السعودية الممتدة منذ أربع سنوات إنّ مفاوضات الشهر المقبل في جنيف تبدو مفصلية واقتراب موعدها يفسّر المحاولات اليائسة للسعودية وحلفائها لتحقيق إنجاز ميداني فيتحوّل التوحش واليأس إلى ارتكاب المجازر كحال «إسرائيل» في حروبها في لبنان وفلسطين عندما تقترب النهايات. وقالت المصادر إنّ زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للرياض نهاية الشهر الحالي تعتبر حاسمة في هذا السياق.



اللواء

لغز

تحدث قيادي في حركة سياسية عن خطاب نوعي، بعد أيام، نظراً لمعاني المناسبة المرتقبة، والتحديات الهائلة المحيطة بها؟!

غمز

لاحظت مصادر سياسية أن المقاربة الأخيرة لرئيس حزب حول حصة حزبه من الوزارة جاءت ضعيفة..

همس

يجزم مرجع كبير أنه قبل 12 أيلول، من المفترض أن يكون الخيط الأبيض بان من الخيط الأسود، في ما خص الوضع الحكومي..



المستقبل

يقال

إنّ أجهزة أمنية لبنانية ترصد حركة عشرات اللبنانيين المقيمين في سوريا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم «داعش» أو تنظيمات إرهابية أخرى.