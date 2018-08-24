المطران انطونيوس الصوري يستقبل مدير عام شركة كهرباء زحلة اسعد نكد

A + A -

استقبل صاحب السيادة المتروبوليت انطونيوس (الصوري)، راعي الأبرشيّة، المهندس أسعد نكد مدير عام شركة كهرباء زحلة وتداولا في شؤون زحلة والمنطقة وفي مسألة استمرار تزويد زحلة بالكهرباء 24 على 24 ساعة. وأكّد سيادته في هذا السياق تمسّكه بمصلحة أبناء زحلة والجوار بما يختص باستمرار تزويد المنطقة بالكهرباء 24 على 24 داعيًا المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانيّة إلى الحرص على هذا الأمر لأنّ ما وصلت إليه زحلة والجوار في مسألة الكهرباء والخدمات السريعة التي تقدّمها شركة كهرباء زحلة وتشجيعها الدائم للأعمال الاجتماعية والثقافيّة والتنمويّة والاهتمام المميَّز بعمالها والتقدمات لهم وخاصة فتح مجال التعاقد للمتقاعدين وغيرها ... لهي أمور مميَّزة على صعيد خدمة المواطنين في كلّ لبنان، ولا أحد يقبل بالرجوع إلى الوراء في كلّ هذه المجالات. وشدَّد سيادته على أنَّ التساؤلات الحاصلة بشأن كلفة الكهرباء يجب أن تحلَّ بالطرق العلميّة الحضاريّة عبر اختصاصيين، فمصلحة المواطنين تأتي أوّلًا لأنها من مصلحة الوطن، ومصلحة الوطن والمواطنين وجود مؤسسات فاعلة منتجة حضاريّة تلبّي حاجات المواطن.