مهرجان موسيقي لدخول موسوعة غينيس في البترون

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افتتح المهرجان الموسيقي FLOMAD في barraccuda beach bar على شاطىء البترون، بحضور حشد كبير من المهتمين، وبمشاركة 50 فنانا وفرقة موسيقية من مختلف دول العالم، واقيم حفل موسيقي متواصل لستين ساعة لتحطيم سجل"غينيس" للارقام القياسية.

واعتبر مدير المشروع زياد جمال الدين ان "هذا الحفل يهدف لتشجيع النطاق الفني والموسيقي، والفكرة هي تجميع اكبر عدد من الفنانين المحليين، وقد توسع المشروع ليشمل فنانين من اوروبا واليابان، و60 ساعة عزف متواصل هي تسجيل جديد وتعتبر سهرة واحدة لمدة ثلاثة ايام وهذا انجاز جديد للبنان على الصعيدين الفني والموسيقي لتحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة "غينيس" .

واضاف:" ان المشروع هو بدعم من purity vodka و calabria manageqment، والحفل سيتضمن ايضا اغاني وفترات عربية، وبالنسبة للاشخاص الذين يريدون البقاء والتمتع بالموسيقى لمدة ثلاثة ايام بامكانهم الاقامة في خيم على البحر".

يذكر ان هذا الحفل الموسيقي سيستمر لغاية فجر الاثنين.