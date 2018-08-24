تطويق سمير جعجع للعهد وهجومه على التيار مشروع سعوديّ بوجه العلاقة اللبنانيّة-السوريّة وتأليف حكومة متوازنة (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد-

ماذا أراد رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن يقول خلال حواره في برنامج "بموضوعية" على شاشة الMTV مع الصديق وليد عبود؟ من شاهد الحلقة وتفرّس بها وتأمّل بالرؤى وتمعّن بالأفكار، ذاق حالة سوريالية وعبثيّة منكشفة من أفكار متراكمة ومتناقضة فيما بينها في الشكل وفي المضمون، خالية من حجج موضوعيّة تشدّ السامع إلى الفهم وتجبه نحو التأييد، كما أنّها، وفي الوقت عينه، لا تنتمي إلى الواقعية السياسيّة بانكشافها واندراجها في المدى المحيط بلبنان وانسيابها إلى الداخل اللبنانيّ بالتأثّر والتأثير، لا سيّما في مسألة تأليف الحكومة.



في الحلقة التلفزيونيّة أعادنا سمير جعجع إلى كتاب "الأمير" لمؤلّفه نيقولا ماكيافيلي. فقد برز "فقيهًا" في السياسة Politilogue يحمل إلى اللبنانيين نظريات خالية في المطلق من القراءة الواقعيّة، وضمورها من القيم الثابتة، فيقول قولاً في مكان ويبدّل فعلاً في أمكنة أخرى. إصطحبنا الرجل في نزهة على طريق وعرة مطلّة من ناحية على بوادي قصيّة ومن ناحية أخرى على أودية سحيقة، وفي بعض من المطلاّت يحتشد الضباب تصاحبه غيوم دكناء تمنع الناس من الصفاء.



هكذا هو نيقولا ماكيافيلي في نظرياته السياسيّة المتناقضة مع نفسها ومع الحقيقة، يبتدع حقائق مزيّفة للناس، يدعوهم إلى تصديقها بعد تقديمها بقالب كثيف الجمال، لتبدو هي الظاهر من الفكر المعلَن، فيما المضمر والخفيّ يبقى شيئًا آخر وهو متروك عند صاحبه للتجسيد في اللحظات المناسبة. لا تقيم الأوساط السياسيّة التي تابعت حديث جعجع التلفزيونيّ الأخير، بونًا بينه وبين ماكيافيلي، فقد تعوّد اللبنانيون، وبحسب استنتاجاتها على سقطاته في اللحظات الجلّى الحافلة بذروة التغييرات الاستراتيجيّة والجيو-استراتيجيّة، المتسلّلة إلى الداخل اللبنانيّ بالتأثيرات الكاملة، والمتسللة بعناصرها المتشدّدة وهي الأدوات، ومفرداتها المغلقة، وعباراتها المفتعلة، كألغام مزروعة بهدف التفجير والاتجاه نحو الانفجار. تذكّر تلك الأوساط بحروب خاضها من الجبل إلى شرق صيدا تحت ستار المحافظة على الوجود المسيحيّ، فكانت النتيجة تصحّر الجبل وشرق صيدا من هذا الوجود عينًا بعد مجازر رهيبة سفك فيها دم بريء، ليعود الرجل ويتحالف مع من هجّر وقتل بلا استغفار عميق من أرواح الشهداء مسيحيين ودروز وبلا استحياء من أهاليهم المكلومين على الغياب وبعضهم رفض العودة، وقد أطلّ التحالف من الانتخابات إلى تأليف الحكومة بتجميع واضح المعالم والأهداف، من دون تحديد للأهداف السياسيّة والإنمائيّة والإنسانيّة. وتذكّر الأوساط نفسها بالحروب التي خاضها في المناطق الشرقيّة من أجل آحاديّة السلطة ومركزيتها، تحت ستار تقوية الحضور المسيحيّ، إلى أن بلغنا اتفاق الطائف، فتنازل فيه عن صلاحيات رئيس الجمهوريّة، لتتلاشى الرئاسة وتتجوفها من آلية الحكم، فتحوّل الرئيس من حاكم إلى حكم راع، على قاعدة أن رئيس لبنان يرعى ولا يحكم، على صورة ملكة إنكلترا ليترك الحكم لرئيس الحكومة وليس لمجلس الوزراء مجتمعًا استنادًا إلى المادة 49 من الدستور. فبطلت المناصفة الفعلية، ودخل المسيحيون بفضل التنازل إلى جماعة هامشيّة، وكائنات بيولوجية، مستولدة في كنف الآخرين، كما كان يقول دولة نائب رئيس المجلس النيابيّ الصديق العزيز إيلي الفرزلي. وحين تم الانطلاق بمشروع اللقاء الأرثوذكسيّ الانتخابيّ، وقد تبنّاه التيار الوطنيّ الحرّ والعماد ميشال عون قبل أن يصير رئيسًا ووثيقة بكركي الصادرة في 9 شباط من سنة 2014، قال سمير جعجع لإيلي الفرزلي وجبران باسيل آنذاك "شو جايين تبشروا مار بولس بالمسيحيّة"ّ!؟ قبل جعجع به لمرحلة قصيرة من الزمن بهدف المناورة ورفع السقوف أمام السعوديين، وما لبث أن بدّل فعلاً فانقلب عليه وأجهضه من جهته كمشروع إنقاذيّ للمسيحيين بصورة خاصة وللفلسفة الميثاقية القائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين من حهة ثانية. إنّ دفاعه عن صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ليس سوى محاولة إضعاف لعهد قويّ مسيحيًّا وميثاقيًّا، فيما العهد بشخصة رئيسه العماد ميشال عون لم يتعرّض البتّة لصلاحيات رئيس الحكومة وهو قد سال مرّة: "أين رأيتموني أتدخّل في عمل رئيس الحكومة؟".



ونعود إلى السؤال المطروح في بدء العجالة: "ماذا شاء سمير جعجع القول في حديثه التلفزيونيّ؟ لقد اتضح للأوساط السياسيّة، بأن حديثه مليء بالخربشات السورياليّة والقفزات الدنكيشوتيّة، والنتعات الانطباعيّة، والسلوكيات الماكيافيليّة. فكانت الأدوات المستهلكة في متن الحديث لإبداء مواقف والدفاع عن أخرى. ما لفت نظر المراقبين والأوساط أن الدكتور جعجع، انطلق من مفهوم ساد عنده وعند القواتيين بأنّ العهد يمارس سياسة العزل، فيما رئيس الجمهورية وبعيد تكليف الرئيس عون سعد الحريري بالتأليف، أكّد مرارًا وتكرارًا رفضه لأي عزل من فريق على آخر، وقد حذا حذوه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وقد أكّد كلاهما رفضهما لهذه المشيئة الساقطة في الحسابات السياسيّة اللبنانية والمنبوذة بشدّة وقوّة، مطلقين العنان لتأليف حكومة وحدة وطنيّة يجتمع من تختارهم المكوّنات ليكونوا ويمثّلوها. ويتضح بان القوات اللبنانية بشخص رئيسها، استعملت هذا الخطاب، مظهرة "مظلوميّتها" المفتعلة والمصطنعة والمقنّعة كحجاب وغطاء لمسعى تطويقيّ للعهد انطلق به جعجع منذ شهر أيلول من سنة 2017 أثناء زيارته للمملكة العربية السعوديّة، فوشى بسعد الحريري متهمًا إياه بتقديم التنازلات لحزب الله وللعهد في آن، ومنطلقًا من معلومات تم تسريبها بأنّ الروس أقنعوا سعدًا بالانفتاح على سوريا عبر إبداء المرونة تجاهها. رنا جعجع بكلّ ذلك إلى الإمساك بقلب العهد وشلّ عمله من خلال ما حصل لسعد الحريري في السعوديّة، ولم ينس الناس استغرابه بأن رئيس الحكومة لم يقدّم استقالته قبل ذلك، وفي البرنامج عينه أكّد على الرؤية نفسها.

إنتصر العهد على محاولة التطويق الأولى وكان جعجع أحد أبطالها الكبار، ليعيد تكرار المحاولة وبمسعى سعوديّ في معركة التأليف، فراح يتصرّف كإحدى الأذرع السعوديّة القويّة والمؤثّرة في الداخل السياسيّ، وعاملاً وفق حساباته على تحويل لبنان نافذة للسعوديين يطلّون من خلالها على الواقع السوريّ المستجدّ، رابطًا النافذة اللبنانية بتحليل سياسيّ للدور الأميركيّ المستقبليّ في المواجهة مع إيران، وكأنه يرى بأنّ الأميركيين مستعجلون على حشد الفرقاطات والصواريخ بوجه إيران إيذانًا بمواجهة عسكريّة معها، فيما الأميركيون لن يتورّعوا ويتوّرطوا بمعركة ستقلب المفاهييم والمقاييس والتوارنات رأسًا على عقب، والرئيس الأميركيّ يعيش في ظلّ مأزوميّة داخلية خانقة. والروس مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف مدركان عدم قدرة ونيّة الرئيس دونالد ترامب على خوض معارك عبثيّة كهذه، بل على العكس هو يرفع اللهجة ليبلغ إلى إعادة الاعتبار للشروط الأميركية ضمن آلية التفاوض. وينطلق من تحليله ليقرأ بأن الوضع السوريّ آيل إلى التغيير والتبدّل مشيرًا إلى أنّ الرئيس بشار الأسد ونظامه لن يدوم طويلاً.



هذا التحليل كما وضفته بعض الجهات مجرّد أمنيات بعيدة عن أرض الواقع وصلابته. فكلامه المتناقض على النازحين السوريين يظهر نيّته إلى استبقائهم بعهدة رئيس الحكومة المكلّف وليس بعهدة وزير الخارجية جبران باسيل، ليكونوا لغمًا مزروعًا بوجه سوريا فيتحوّل لبنان بهم إلى مقرّ ومن ثمّ إلى ممرّ بهدف التآمر. ويعرف الدكتور جعجع أنّ المخطّط الحقيقيّ رنا إلى استهلاكهم منذ سنة 2012 إلى بداية معركة القصير ضمن عمليّة انتشار للقوى التكفيريّة لربط الساحل والمتوسّط بالحدود السوريّة –التركيّة، والحدود السوريّة العراقيّة، والحدود السوريّة-الإيرانية، إلى أن أجهضت معركة القصير المشتهى والمرتجى وصولاً إلى معركة فجر الجرود. إن حراك جبران باسيل في هذا الملفّ عينًا، ينطلق بدوره من عدم تحويل لبنان ساحة من جديد لانتشار لهم بوجه التسوية في سوريا. إسقاط سوريا من جديد أو إسقاط رئيسها لن يتم من لبنان، وليس للبنان مصلحة بالدخول في مفاهيم خاطئة يريد سمير جعجع أن تترسخ من جديد من خلاله ومن خلال وليد جنبلاط ليضغطا على الحريري، يأسرا المسيحيين والدروز ومعهما لبنان بحقد ماضويّ مغلق وعقيم على سوريا، فيما الرئيس ميشال عون مدرك بأنّ السياسة بنت التاريخ والجغرافيا، وهي متأنسنة بوشائج العلاقات الرابطة بين العائلات في لبنان وسوريا. وقد وجهت بعض الأوساط أسئلة مباشرة إلى جعجع تطرح فيها التالي: "ماذا نفعل بثلاثة أرباع الحدود بين لبنان وسوريا، هل نغلقها كرمى لعينيك ولحقدك الماضوي-العبثيّ، وهل نبقي على النازحين في لبنان طمعًا بالانقلاب على التسوية السورية، وننقطع عن تواصل الحكومتين والرئاستين، ونرفض أن يكون معبر النصيب سبيلنا إلى العالم العربيّ كلّه لتصدير بضاعتنا إلى الخارج؟ لماذا تريد للبنان أن يتريّث في فتح العلاقات مع سوريا فيما الفرنسيون ومع الرئيس إيمانويل ماكرون متواصلون مع القيادة السورية وقد عيّن فرنسوا سيمينان مفوّضًا شخصيًّا له في دمشق وهو سفير فرنسا في إيران، والإيطاليون بدورهم يتاصلون مع السوريين والألمان يتأهبون، والسعوديون بواسطة الإيرانيين يتفاوضون معهم تحت الطاولة؟ كيف سيكون رأيك ورأي وليد جنبلاط وسعد الحريري بحال قرّر السعوديون الطلوع من تحت الطاولة والجلوس عليها بوجه الجانب السوريّ؟



وتشير الأوساط بأنّ النأي بالنفس لا يتم بالارتماء في أحضان دولة عربية بوجه دولة شقيقة. بل بتشبيك العلاقات بين الدول العربيّة بما يضمن مصلحة لبنان بالتشبيك والتوطيد والتجسير. للبنان مصلحة بعلاقات طيبة مع الخليج العربيّ كما له مصلحة بعلاقات طيبة مع سوريا. لكنّ السعودية تتصرّف مع لبنان على أنّه ورقة في قبضتها ومطلّ لها كما كان لبنان في ظلّ الوصاية السوريّة، وإبّان حكم الضباط في عنجر والبوريفاج وقد رفض المسيحيون آنذاك تلك الوصاية ورفضوها وحاربوها. لكنّ الفرق بأنّ سوريا عادت إلى سوريا، والعماد عون الذي اعاد المسيحيين في لبنان إلى هويتهم المشرقيّة، دعم سوريا في حربها على الإرهاب ولا يزال يدعمها حتى النهاية. وللأمانة لن ينسى سمير جعجع وسواه بأنّ الزيارة الأولى للرئيس عون بعيد انتخابه كانت للسعوديّة فهل قدرت المملكة ذلك؟



عدم النجاح في تأليف الحكومة ليس مردّه إلى حسابات دكنجية، بل إنه صراع استراتيجيّ جذري بين مفهومين متناقضين ومتعارضين وطريقين مختلفين. وسمير جعجع يسير بعكس الواقع الظاهر بأمنيات وهميّة، فيما الواقع الحقيقيّ المفروض بالنتائج والوقائع بأنّ الرئيس بشار الأسد قد انتصر ولا مفرّ من علاقات متوازنة راقية ضمن مسلمتين واضحتين تقولان بأنّ لبنان لا يحكم من سوريا من بعد اعتراف سوريا باستقلال لبنان وسيادته في وثيقة التعاون والتنسيق، وبأن لبنان ليس مقرًّا وممرَّا للتآمر على سوريا من بعض الموتورين. والعلاقة اللبنانية-السورية هي السبيل لعودة النازحين حتى لا يكونوا جزءًا للتآمر على سوريا فيرتاح لبنان بذا ويستعيد عافيته ونموّه بحكومة متوازنة تدرك هذا الحق أصلاً وجذرًا.