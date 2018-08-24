رئيس الاتحاد السويسري سيزور لبنان.. والرئيس عون يرحّب به

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رحّب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الاتحاد السويري الى لبنان من 26 إلى 28 من الشهر الجاري، وغرّد الرئيس عون عبر تويتر: "وطن الأرز يرحب بنجمة الإدلويس... أهلاً وسهلاً بكم فخامة الرئيس في لبنان." وذلك رداً على تغريدة للرئيس السويسري قال فيها: "سأزور #لبنان (#سويسرا الشرق) من ٢٦ إلى ٢٨ آب. أتطلع إلى مقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري لغرض تعزيز الروابط التي تجمع بيننا"