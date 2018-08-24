تعديل في موعد اقفال الطريق البحرية من انطلياس إلى بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تسهيلا لحركة المرور ومنعا لاحتمال حصول اي اصطدام على الطريق البحرية، تقوم مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي بإقفال مفارق عدة على الطريق المذكورة من انطلياس في اتجاه بيروت، الساعة 10,45 بدلا من الساعة 11,00، بغية افراغها كليا من السيارات، لتمكين مفرزة سير بيروت الثالثة في وحدة شرطة بيروت من تحويل وجهة السير في اتجاه الشمال في الوقت المحدد.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم".