جبران جال في المتن الشمالي وشرح خطته الاستراتيجية لتأمين المياه بالتساوي: وضعنا خطا أحمر على الفساد ولا سرقة مياه بعد اليوم

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جال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على منطقة المتن الأعلى، متفقدا مصادر المياه في المنطقة ومفتتحا مشاريع جديدة لتغذية المناطق والقرى بالمياه الموجودة. وقد شملت الجولة تفقد خزان ضهور الشوير وبحيرة بقليع والخزان الجديد المنشأ في المشرع وسد بقعاتا الذي هو قيد التنفيذ.

وأكد جبران في تصريح، أن "الإصلاح والتغيير بدأ في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، حيث سيتم تقدير الموظفين الذين يعملون بطريقة صحيحة ومعاقبة من لا يعملون بطريقة صحيحة". وقال: "إن الكثيرين يعملون في منطقة المتن كما يجب، ولكن كثيرين غيرهم يفعلون العكس. أما نحن فسنهنىء من يعمل جيدا وسيحصد من لا يعمل جيدا نتيجة أفعاله".

أضاف: "إن برامجنا في المؤسسة كثيرة، ولدينا خطة استراتيجية لتأمين المياه بالتساوي لكل الناس وتنفيذ المشاريع العالقة غير المنتهية والإبتداء بتنفيذ المشاريع الجديدة. ويأتي ذلك ضمن المنظومة المائية التي نحن بصددها لتأمين المياه لبيروت وجبل لبنان وهي تقوم بشكل أساسي على السدود، وهي سد جنة وسد بسري إضافة إلى جر المياه من الأولي".

وأوضح أنه "عند انتهاء هذه المشاريع في العام 2021 تكون المنظومة المائية قد اكتملت"، واعدا بأن يتم "تنفيذ حوالى ستين في المئة من المشاريع المذكورة في غضون سنة".

ولفت إلى أن "سد القيسماني يسقي 27 ضيعة"، مستغربا كلاما مفاده أن "هذا السد فاشل ولا يقوم بالدور الذي انشىء من أجله"، داعيا "من يقول هذا الكلام إلى أن يلاقيه إلى القيسماني ليثبت له أن 27 ضيعة تحصل على المياه من هذا السد وليس من أدنى شكوى في هذا المجال".

وشدد جبران على أن "الشكاوى شبه معدومة في كسروان نظرا الى وجود سد شبروح"، وقال: "من أول أهدافنا وقف شكاوى المواطنين لأن من حقهم الحصول على المياه، وهذا الأمر ليس منة من أحد. نحن أخذنا عهدا على أنفسنا في هذا العهد أن نقوم بكل ما نستطيع القيام به لتأمين حقوق المواطنين، ونطلب من الناس أن يضعوا أيديهم في أيدينا لننجح معا".

أضاف: "أريد ممن يسرق مياها أن يكشف عن ذلك ويقتنع بأن عليه الإشتراك والحصول على مياه شرعية بدلا من أن يؤذي غيره بسرقة المياه. لن نعاقبه الآن، ولكنني أؤكد أن وقت السرقة انتهى. فقد وضعنا اليوم خطا أحمر على هكذا أمور والمهلة المعطاة تنتهي في رأس السنة الجديدة. نحن نريد من المواطنين التعاون معنا لإيقاف الفساد. فمن كان من المواطنين يدفع لموظفين فاسدين للحصول على مياه بأساليب معينة، عليه أن يبلغنا عن هذا الفساد، لأن النتيجة هي إضرار بالمشتركين الآخرين وبالمؤسسة وبالخطة الاستراتيجية التي وضعناها".

ودعا "كل مواطن يعيش في نطاق بيروت وجبل لبنان ويشعر بالغبن إلى أن يوصل صوته إلى المؤسسة ويبلغ عن الفساد الذي يواجهه ويعطي إسم الموظف الفاسد". وقال: "ليس كل الموظفين فاسدين إنما علينا اتخاذ التدابير بالفاسدين، فالادارة حريصة على أن تصل بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبموظفيها إلى أفضل المواقع المتقدمة".

ونبه الى أن "موسم الشح سيبدأ في أيلول وتشرين المقبلين"، متمنيا على المواطنين "تفهم تناقص مصادر المياه في المؤسسة لأن الشح المائي كان قاتلا هذه السنة نظرا لندرة الأمطار والثلوج في الشتاء الأخير"، مشددا على أنه يسعى الى أن يعطي "كل الناس حقها من خلال توزيع المياه الموجودة بالتساوي".

خزان ضهور الشوير

وكان جبران قد استهل جولته بتفقد خزان ضهور الشوير، حيث كان في استقباله النائبان الياس بو صعب وإدي معلوف وفاعليات بلدية ومحلية.

يذكر أن خزان ضهور الشوير يتغذى من آبار قطين عازار ويغذي مناطق ضهور الشوير وجوارها. وقد بدأت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بزيادة كمية تغذية هذه المناطق بالمياه من سبعة آلاف متر مكعب إلى تسعة آلاف متر مكعب بعدما تم استبدال مضخة مياه متوقفة عن العمل بمضخة مياه أخرى يمكنها سحب كمية أكبر من المياه. وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان برفع التقنين عن آبار قطين عازار وضمان عدم توقف ضخ المياه.

بو صعب

وأوضح بو صعب في تصريح، أن "في نبع قطين عازار بحيرة تحت الأرض تسع ملايين من الأمتار المكعبة من المياه وفي حال عدم سحبها تذهب هدرا إلى البحر"، مشيرا إلى الإتفاق مع جبران على "ضرورة حل مشكلة الكهرباء لضمان استمرارية عمل المضخات"، لافتا إلى أن "زيادة كمية التغذية بالمياه سيزيد من ثلاث ساعات في اليومين إلى ست ساعات وهي كمية كافية لتعبئة خزانات المنازل".

وأكد أن "خزان ضهور الشوير يغذي حوالى 15 ضيعة في الصيف و35 ضيعة في الشتاء، وستلاحظ هذه القرى التحسن الإيجابي في التغذية بالمياه ابتداء من الأسبوع المقبل".

جبران

بدوره، أوضح جبران أن "المؤسسة ستقوم بكل ما يجب عليها القيام به في المناطق كافة بهدف إيصال المياه للمواطنين. ولكن في حال عدم وجود مياه، سيتم تقنينها، مع التشديد على أن المؤسسة لا يمكن أن تعطي مياها لمواطنين وتحرم آخرين منها". وقال: "نقنن معتمدين العدل الذي هو شعارنا".

بحيرة بقليع وخزان المشرع

ثم انتقل جبران إلى بحيرة بقليع وتفقد الأعمال التي حصلت فيها وتمحورت على معالجة كافة الشقوق فيها وضبط التراويح. وتسع البحيرة حوالى 410000 متر مكعب من المياه وتصل الكمية إلى 450000 متر مكعب مع احتساب استثمار الفيضان. وهي تغذي مناطق المروج وجوارها، الخنشارة وبتغرين.

بعد ذلك، توجه الوفد إلى الخزان الجديد الذي تم إنشاؤه في المشرع بسعة ألفي متر مكعب بدلا من الخزان السابق بسعة 25 مترا مكعبا".

معلوف

من جهته، شكر معلوف لجبران "الجهود التي يقوم بها لتحسين وضع المياه في المنطقة"، وقال: "المنطقة لا تزال تحتاج إلى مشاريع إضافية مثل خط الـ600 من شبروح وتوسيع وصيانة ينابيع للمياه في بسكنتا سواء نبع باكيش أم صنين أم نبع الجوزات".

جبران

بدوره، هنأ جبران أهالي المنطقة على الخزان الجديد الذي "تعب كثيرون لإنشائه ومن بينهم النائب إدي معلوف"، مؤكدا "استمرار الأعمال في هذه المنطقة لتكون متكاملة بهدف خدمة الجميع وخدمة كل الناس".

بقعاتا والسدود

واختتم جبران جولته بتفقد سد بقعاتا الذي هو قيد التنفيذ من قبل وزارة الطاقة والمياه. وقال: "السدود هي الحل لأزمة الشح ومواسم الجفاف التي نشهدها، وهي الضمانة لتأمين المياه للبنان حتى سنة 2060 إستنادا إلى دراسات وضعتها وزارة الطاقة والمياه عام 2000".

أضاف: "ان معارضة السدود ستنتهي بمجرد الإنتهاء من تشييدها والبدء بالإستفادة من مياهها، والدليل ما هو حاصل نتيجة الإستفادة من سدي شبروح والقيسماني".