قائد الجيش: لبنان سيبقى واحةً للأمان والاستقرار بفضل الجيش

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أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن “لبنان سيبقى واحةً للأمان والاستقرار في المنطقة بفضل إنجازات الجيش”، منوهًا بتاريخ فوج المغاوير ومسيرته الطويلة الحافلة بالعطاء والتضحيات.



وأشاد عون بانضباط الوحدات المنفذة في إدارة النيران وباستعدادها القتالي لتنفيذ المهمات بالتنسيق الدقيق بين قوى البر والجوي.



وجاء كلامه خلال تنفيذ فوج المغاوير في منطقة جرد العاقورة – اللقلوق مناورةً قتالية بالذخيرة الحية حول مهاجمة سريّة عدوّة مجوقلة تمّ إنزالها على إحدى التلال، بحضوره ومساعد وزير الدفاع الأميركي كارم روبرت والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد وعدد من الضباط، وبالاشتراك مع وحدات من فوجي المدفعية الثاني والمدرعات الأول والقوات الجوية، حيث تخللها تنفيذ رمايات بواسطة الدبابات والمدفعية والطائرات والأسلحة المتوسطة والخفيفة.