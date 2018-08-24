living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نواب البقاع: للإسراع في معالجة تلوث “الليطاني”

24
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق جولة على نهر الليطاني للوقوف على ما يتعرض له هذا النهر من ملوثات، الناتجة بشكل رئيسي عن المصانع، وعن مياه الصرف الصحي التي تصب فيه دون حسيب أو رقيب، ترأسها رئيس المصلحة الدكتور ميشال افرام وبحضور نواب المنطقة.

 

النقطة الأولى في الجولة كانت عند جسر تل عمارة حيث كانت المشاهدة العينية لقساطل شبكات الصرف الصحي التي تصب في مجرى الليطاني، ثم انطلق الوفد إلى النقطة الثانية المحددة في الجولة والتي كانت في بلدة تربل التي شهدت على عينة أخرى من التلوث الذي يصيب نهر الليطاني وروافده. بعدها انتقل الوفد في المحطة الثالثة إلى جسر المدينة الصناعية في الدلهمية، حيث قساطل الصرف الصحي تصب في مجرى النهر، وحجم الأوساخ والروائح الكريهة المنبعثة منه، وبعد ذلك انتقل الجميع إلى دير زنون.

 

ومع انتهاء الجولة، عقد مؤتمر صحافي في مبنى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، استهله افرام ب

 

وعرض افرام، في مؤتور صحافي، “حجم أرقام التلوث نتيجة العينات التي أخذت من مياه نهر البردوني التي وصلت نسبتها إلى 140 الفا، أما عينة الليطاني فوصلت إلى مليار ومئتي مليون، تلاها عينة نبع الغزيل فأشارت إلى مئة ألف. أما القرعون فوصلت نسبة التلوث فيه إلى اثني عشر ألفا وثمنمائة.

 

ولفت افرام إلى أن “حجم المتساقطات هو في تدن مستمر وهذا ما يزيد من نسبة التلوث أيضا، وتفاقم الوضع”.

 

بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أننا “نحن كقوى سياسية وكنواب، مطالبون بالضغط أكثر وأن نسمع صوتنا لتطبيق برنامج القانون الذي يرفع التلوث. نحن اليوم بحاجة للمباشرة بتنفيذ الأعمال وانطلاقها وتلزيم محطات التكرير ومد شبكات الصرف الصحي خصوصا أن هناك برنامجا وأموالا رصدت لهذه الغاية. والمطلوب منا الضغط الإسراع في عملية التنفيذ”.

 

واعتبر النائب عاصم عراجي أن “نهر الليطاني والتلوث كارثة وطنية”، وتطرق إلى المراحل السابقة التي انجزت برنامج قانون مخصص لرفع التلوث عن نهر الليطاني من أقصى شمال البقاع إلى أقصى جنوبه”، موضحا أن “85% من التلوث جرثومي و15% كيميائي”.

 

أما النائب سيزار المعلوف فوصف مشكلة الليطاني بـ “المصيبة الوطنية”، وقال: “ما شاهدناه يأخذنا إلى سؤال: هل نحن نعيش في دولة أو في مزرعة؟”.

 

وأضاف “هناك 23 نائبا يفترض بهم أن يبدأوا العمل، ويجب إلا ينحصر العمل بعدد النواب هذا، إنما يجب تجنيد المجلس النيابي بأجمعه للتخلص من هذه الكارثة”.

 

من جهته، أشار النائب أنور جمعة إلى أن “ما شاهدناه خلال الجولة مخيف، والأرقام التي سمعنا بها مرعبة، وعلى الدولة وجميع مؤسساتها أن تستفيق من كبوتها وتطلق المعالجة لانقاذ البشر. هناك أربعة إلى خمسة ملايين لبناني محكومون بالإعدام وينتظرون التنفيذ”.

 

وسأل: “لماذا التأخير في التنفيذ طالما أن الاموال موجودة ومرصودة؟”.

 

ولفت النائب ميشال ضاهر إلى أن “هذا الواقع يفترض علينا أن نباشر بالمعالجة وأن يكون الاهتمام بمشكلة التلوث قبل الاهتمام بأي مشروع حيوي، وأن يعطى الأولوية القصوى في متابعتنا لأمور المنطقة”.

 

أما النائب سليم عون “اليوم تخطينا جميع الاختلافات والألوان والاتجاهات ونعمل سويا من أجل ايجاد الحل لهذه الكارثة ويجب الإسراع في التنفيذ”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout