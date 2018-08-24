بالصورة - يتصل بالمطاعم لإرسال "طلبية" له... ويحتال على عمال "الدليفري"!

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صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 23/8/2018، ادعى احد عاملي التوصيلات (Delivery) لدى فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت ضد شخص مجهول الهوية بجرم سرقة بطريقة احتيالية.



بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت الفصيلة المذكورة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

ر . ف. (مواليد عام 1980، لبناني)

وقد تبين انه يقوم بشراء الطعام من المحلات من خلال الاتصال بهم، ويطلب من الموظف احضار فكّة لــ/100/$، ولدى وصول عامل التوصيلات يأخذ الطلبية والمال، ويدعي بأنه نسي المبلغ في غرفة الفندق ويفر الى جهة مجهولة.



لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى ثكنة حبيش / فصيلة رأس بيروت الكائنة في محلة الحمراء – شارع بليس قرب الجامعة الاميركية (AUB)، أو الاتصال على الرقم: 740942/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.