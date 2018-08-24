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تويني: لعلنا نتعلم من نجاحنا في الرياضة الدولية‎

24
AUGUST
2018
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صرح الوزير نقولا تويني في بيان له قائلاً:

لفتني كلام قاله لي معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش حول ريادة لبنان مؤخراً في الألعاب الأولمبية في جاكرتا حيث حققنا اربع ميداليات وتصدرنا المجموعة العربية، وحول ضآلة المساعدات وامكانيات الوزارة المتواضعة للغاية وما قدمته مشكورةً لأبطالنا.

 

لفتني هذا الحديث الذي أظهر ان سر الخرق اللبناني هو شُح الإمكانيات وذكاء الاستثمار في ميادين رياضية محددة.


لعلنا نتعلم من نجاحنا في الرياضة الدولية بإمكانيات ضئيلة بالنسبة إلى بلدان أخرى وينعكس ذلك على تشجيع اقتصاد المعرفة والصناعات الذكية التحويلية منها او الابتكارية وصناعات القيمة المُضافة العالية حيث الرأسمال قليل، والرأسمال التراكمي الذهني والمعرفي وفير، فالسر في ذكاء الانتقاء، وللبنان اكبر تراكم راسمالي ذهني وثقافي عرفته جميع أقطار العرب، وقلة سكانه النسبية وانتشارهم عزز تركيز المعرفة في الفرد والجماعة وتحول إلى بيئة خصبة جداً للانطلاق الصناعي التصديري من صناعات التصاميم الهندسية والإلكترونية الى الأدوية والكيمياء والصناعات الزراعية المتطورة والحديثة.


وبإمكاننا تحقيق هذه القفزة النوعية لكن علينا ان نعي ذلك وان نسير في هذا الاتجاه الانتاجي.

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