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التحضيرات إنتهت لإستقبال الأسبوع الإسباني على "ترّاس" كازينو لبنان

24
AUGUST
2018
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ها هو "كازينو لبنان" يتشح بالأصفر الداكن والأحمر القاني والأسود الحالك ليكون على الموعد لإطلاق "المهرجان الإسبانيّ" على "ترّاسه الصيفيّ" من 29 آب الى 8 ايلول بالتعاون مع السفارة الإسبانيّة في لبنان وتحت رعايتها.

 

التحضيرات إنتهت وحان الوقت ليعيش زوّار الكازينو لهيب إسبانيا من خلال مهرجانٍ يمزج الطعام الفاخر بالموسيقى واللوحات الراقصة. فقد حرص "كازينو لبنان" على إستقدام الشيف روبين أرنانز لتحضير الطعام وهو أحد أفضل الطهاة الإسبان الحاصل على نجمة "ميشلان" من دليل ميشلان – إسبانيا عن عمرٍ يناهز الثلاثين عاماً، ليكون بذلك من أصغر المبدعين في عالم الطبخ.


وبهدف التسلية والترفيه الرخيم -الذي عوّد الكازينو زوّاره عليه- ستصدح أنغام موسيقى الفلامنكو المتماوجة مع لوحاتٍ من الرقص الإسبانيّ المعاصر من خلال فرقة Sevilla Flamenco وهي مجموعة مُحترفة حَضَرت خصّيصًا من مدريد بعدما جالت العالم لأكثر من 15 عاماً وقدّمت عروضا في أكثر من 30 دولة.


عشرُ أمسياتٍ من الشغف والموسيقى والرقص المقدّمة على طبقٍ من المطبخ الإسبانيّ العريق، باتت جاهزة وفي إنتظاركم على "ترّاس كازينو لبنان".

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