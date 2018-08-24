خوري رداً على حاصباني: أيها الآتي من عالم التنظير والنظريات.. الشعب بحاجة إلى إجراءات واقعية وعملية

ردّ وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري على وزير الصحة غسان حاصباني وقال: "أيها الآتي من عالم التنظير والنظريات، الشعب بحاجة إلى إجراءات واقعية وعملية تعفيهم من فاتورة مولدات الكهرباء الخيالية وجشع أصحابها. فالربط بين البواخر والعدادات وبين تأمين الكهرباء من قبل الدولة ٢٤/٢٤ هو ربط سخيف.

تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ هو قرار يحتاج الى وفاق سياسي، يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وهو يخضع اليوم إلى مناكفات سياسية أنت الأخبر بها... إنما قرار تركيب العدادات هو إجراء مؤقت لحماية المواطنين من الاستغلال ولضبط المخالفات الفاضحة لبعض أصحاب المولدات إلى حين تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤

أخيراً يا معالي الوزير، أنت مع مصلحة الشعب أو ضد مصلحة الشعب؟ "