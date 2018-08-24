موسكو تكثّف لقاءاتها في شأن إدلب

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تشهد القنوات الديبلوماسية الروسية نشاطاً كبيراً ــ كما جرت العادة خلال العامين الأخيرين قبل كل استحقاق هام على الساحة السورية ــ يُترجم على شكل اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية بالملف السوري. ومع ارتفاع حدة النقاش حول مصير منطقة إدلب ومحيطها، ودخول حلفاء واشنطن على خط الجدل من بوابة «الاستعداد للتحرك ضد أي هجوم كيميائي» مفترض، مثّل اللقاء الذي شهدته جنيف أمس، بين مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وأمين مجلس الأمن الروسي الاتحادي، نيكولاي باتروشيف، محطة جديدة لنقاش رؤية البلدين حول تلك المنطقة، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى.

النقاش الذي قال بولتون، قبل انعقاده، إنه سيكون فرصة لنقاش «ما يمكن لأميركا وروسيا وغيرهما فعله» في إطار «التسوية السورية»، انتهى من دون إعلان غير متوقع، على رغم امتداده لما يزيد على خمس ساعات. وتزامن عقده أمس، مع اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، تضمن في ما تضمنه، الحديث عن تطورات الوضع في سوريا. الأجواء المشحونة التي فرضتها تصريحات بولتون خلال زيارته الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولقائه مسؤولين إسرائيليين، إلى جانب البيان الثلاثي الأميركي ــ الفرنسي ــ البريطاني في شأن استخدام الأسلحة الكيميائية، لم تغير من خطط الاجتماعات الروسية المزدحمة، حول سوريا.