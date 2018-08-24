تل أبيب تصف حزب الله بالأقوى بعد جيشها

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قال ضابط بارز في القيادة الشمالية الإسرائيلية إن حزب الله أقوى جيش في الشرق الأوسط بعد جيش الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" بالإنجليزية.





واختتم الجيش الأحتلال الإسرائيلي أمس، تدريبا دام أسبوعا كاملا محاكيا القتال ضد حزب الله، بعد أسابيع قليلة من قيام القوات الإسرائيلية بتدريبات هي الأكثر شمولا.

وقد جرت التدريبات في القسم الشمالي كجزء من سلسلة من التدريبات السادسة والثلاثين للفرقة المدرعة لتحسين استعدادها للحالات الطارئة والحرب، حسبما ذكرت اليوم الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأعلنت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن أي اندلاع للصراع على الحدود الشمالية لن يقتصر على لبنان أو سوريا فقط، بل على طول الجبهة الشمالية.

وتدرب جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان على حرب أخرى مع حزب الله الذي تحول على مر السنين إلى جيش ذي أسلحة أكثر تطورا ومتنقلة، وعدد أكبر من المقاتلين ، يمكن نشرهم بسرعة في أراضي العدو.

يشار إلى أن إسرائيل وحزب الله خاضا حربا ضارية استمرت 33 يوما عام 2006 انتهت في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي دعا إلى نزع سلاح حزب الله، وسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ونشر الجيش اللبناني وتوسيعه قوة الأمم المتحدة في الجنوب (يونيفيل).

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست"