حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء في اليمن هي جرائم حرب موصوفة

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اصدر حزب الله البيان التالي:

قبل أن يجف دم طلاب المدارس في الحديدة، ارتكب العدوان السعودي الامريكي مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الاطفال والنساء ، تناثرت اجسادهم الندية اشلاء فوق تراب اليمن المغمس بالدماء المظلومة، وسط صمت دولي واممي مريب، يكتفي بتعداد الضحايا واحصاء الخسائر.



ان ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء وتدمير المدارس والمستشفيات والاسواق والاماكن الاثرية في اليمن هي جرائم حرب موصوفة يستنكرها كل شريف وحر في العالم.



إننا في حزب الله اذ ندين بأشد العبارات هذه المجازر المتواصلة بحق الشعب اليمني الصامد، ندعو العالم بأجمعه للوقوف بوجه هذا العدوان الهمجي حتى لا يكون شريكا" بجريمة العصر .



ونتقدم من القيادة اليمنية والشعب اليمني وذوي الضحايا بأحر التعازي، ونؤكد ان دماءهم الزكية ستنتصر على سيوف الجلادين.