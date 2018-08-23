حذار تطويق الرئيس.. لم يتعلموا

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د. جورج حرب



ليس خافيًا على أحد أن مصالح مشتركة تجمع كثيرين في مواجهة الرئيس عون في توجهاته الإصلاحية لبناء الدولة بعد أن وصلت إلى الحضيض.

هل لاحظ اللبنانيون المراحل الممنهجة التي وُضعت في وجه الرئاسة منذ انتخاب الرئيس عون حتى اليوم ؟ بداية في تأجيل الإنتخابات، ثم ممانعة في قانون الإنتخاب العادل، ثم تمييع نتائج الإنتخابات، وعرقلة التأليف إلى ما شاء الله، نعم هم يفعلونها لأنهم يدركون أن الإصلاح آتىٍ لا محالة، بإرادة ثابتة من الرئيس، ودعم مطلق من التيار الوطني الحر، ووعد صادق وتعهد من سيد المقاومة بالإصلاح الذي صار ملحًا.

أولاً، إن الدول الغربية المهتمة بالشأن اللبناني تتابع بإلحاح موضوع الإصلاح بعد الوعود التي قطعها لبنان للدول المانحة، وبعد الدرك الذي وصلت إليها المالية اللبنانية خوفًا من الإنهيار الكبير والذي يخشون بعده انهيار الدولة ووقوع الفوض التي يخشاها الجميع.

ثانيًا، قضية النازحين السوريين التي أخذتها روسيا على عاتقها مما يعطيها أولويةً في توزيع العائدين داخل الأراضي السورية وعدم السماح للديموغرافيا بأن تشكل خطراً على النظام لمدة لا تقل عن العشرين عامًا.

ثالثًا، ممانعة السعودية التسليم بانتصار المحور الذي بات يمنع عليها التحكم بمفاصل اللعبة السياسية في لبنان،بعد خساراتها المدوية في سوريا واليمن والعراق، وباتت تراهن على حصانها الأخير في عرقلة تشكيل حكومة من الممكن أن تفتح قنوات رسمية مع النظام السوري، مع الإشارة إلى نيّة السعودية المبيتة في تأخير استخراج الغاز من البحر اللبناني مما سوف يشكل منافسًا للغاز السعودي في السنين القادمة.

هنا، بات يشعر رئيس الجمهورية بكل تلك المحاولات لعرقلته ولكن ببساطة، هم لم يتعلموا. سوف تأتي ساعة، تستنفذ فيها كل المساعي، يعلن فيها "ميشال عون "، والذي نعرفه كما هو، لا كما تعرفه بروتوكولات ومتطلبات الرئاسة، سوف يعلن إلى الشعب اللبناني الذي ينتظر منذ دهر، أن لبنان يحتاج في أزمته الحالية قرارات إستثنائية دون اعتبار لأي أمرٍ إلا لمصلة لبنان العليا.

فخامة الرئيس.. اللبنانيون معك، وهم ينتظرون.