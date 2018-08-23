لبنان يستقبل ابطاله: راي باسيل والان موسى عادا مع الذهب

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عاد البطلان راي باسيل والان موسى من جاكارتا بعدما أحرزا الميدالية الذهبية في الرماية من الحفرة الالمبية لفئة الزوجي المختلط في دورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشر المقامة في اندونيسيا وكان في استقبالهما النائب العميد شامل روكز وممثل وزير الشباب والرياضي المستشار علي فواز والامين العام للجنة الالمبية العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس اتحاد الرماية بيار جلخ وعدد من رؤساء الاتحادات



هذه الميدالية هي الرابعة للبنان في هذه الالعاب بعد فضية دومينيك ابي نادر في المصارعة الحرة وبرونزية ليتيسيا عون في التياكواندو وبرونزية لراي باسيل في الرماية وهي الميدالية الذهبية الثالثة للبنان في تاريخ الالعاب الاسيوية



اشارة الى ان لبنان تصدر ترتيب العرب في الميداليات برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين.