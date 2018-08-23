تسجيل صوتي لابو بكر البغدادي لتوقيت ظهوره دلالات عدة

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الى قواعدها الرئيسية عادت داعش احد فروع تنظيم القاعدة، التسجيل الصوتي الذي نسب لزعيمها ابو بكر البغدادي خلاصته ان التنظيم سيعود لاستراتيجيته القديمة، الانسحاب من ميدان الصراعات للعودة الى سرية العمل بتعيين اهدافٍ محددة في الدول العربية وضربها.

اول ظهورٍ للبغدادي كشخصية حقيقية كان في 2014 واخر تسجيلٍ صوتي نسب اليه كان في 2017 ولتوقيت التسجيل الذي انتشر على تطبيق التلغرام ارتباط ببدء الاقتراب من ادلب العقد الوحيدة المتبقية في الميدان العسكري السوري..

بحسب المراقبيين فإن حديث البغدادي عن الولايات المتحدة وروسيا ليس بالمستغرب عن ايديولوجية تنظيم القاعدة بفرعها الداعشي وهو يصب في خانة رص الصفوف وشد العصب.