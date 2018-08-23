في كفرسلوان البلدية تشوه الطبيعة تحت غطاء من وزارة الداخلية

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وكأن قدر جبالنا أن تكون في مرمى المخربين فما يحصل في بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا اكثر من تعد على الأملاك العامة وسرقة للموارد الطبيعية بل تشويه لبيئة البلدة عبر نهش عقارات بأكملها في اراضي المشاع تحت ستار اعادة تأهيل واستصلاح



تدمير مستمر منذ فترة طويلة وتضاعف خلال السنوات الست الأخيرة الامر الذي أثار استياء ابناء كفرسلوان



الاهالي يتهمون بلدية كفرسلوان بصفقة لا تمت للإصلاح بصلة بل سرقة ممنهجة لمقدرات البلدة في مساحات تقدر بنصف مليون متر مربع عدا عن الخطر الاكبر حيث تعتبر كفرسلوان الخزان الطبيعي للمياه الجوفية والسطحية لقضاء بعبدا فهل يتجرأ احد على وضع حد لهذا المشروع المدمر؟