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فوربس الشرق الأوسط تكرم كلودين عون روكز

23
AUGUST
2018
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منحت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في احتفالها ب (Lebanon 100) مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة "كليمنتين" ش.م.ل الاعلانية السيدة كلودين عون روكز، جائزة لكونها واحدة من رواد الأعمال الذين أثروا في المشهد الاقتصادي اللبناني على مدى العقد الماضي في لبنان، خلال عشاء احتفل خلاله بإنجازات قادة الأعمال الناجحين والأفراد ذوي النفوذ في لبنان الذين تساهم شركاتهم في نمو الاقتصاد المحلي.


وسلمت رئيسة تحرير المجلة مؤسسة "دار الناشر العربي" السيدة خلود العميان وممثل الرئيس العماد ميشال عون وزير الدفاع يعقوب الصراف، الجائزة إلى السيدة عون روكز التي قالت: "تأثرت كثيرا بهذه الجائزة الرفيعة المستوى".


وشددت على الدور الحيوي لعائلتها ولا سيما أولادها في مساعدتها على التقدم في عالم الأعمال وتحقيق النجاح في مسيرتها المهنية.

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