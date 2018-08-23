النائب أسعد درغام: لماذا لا تكون مصلحتنا الوطنية ومصلحتنا الاقتصادية أولووية؟

A + A -

أكد درغام أن الزمن توقف عند بعض الأفرقاء اللبنانين منذ العام 2011 واليوم يعتمدون على العقوبات الأميركية، الحمد الله لدينا منجمين في لبنان يضاهون المنجمين في كل العالم، على الجميع أن يدرك أن العالم عادت من الحرب. فلماذا لا نكون سباقين في الحرص على مصالحنا؟

وأكد هناك خيوط تواصل بين السعودية وسوريا، والخصوم اليوم يتواصلون من أجل مصالحهم،ولماذا علينا أن نأتي دائما في النهاية؟ ولماذا لا تكون مصلحتنا الوطنية ومصلحتنا الاقتصادية أولووية؟ وهل قدرنا أن نأتي دائما متأخرين.

وشدد علينا أن لا نربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا، فإذا انتهت الحرب ولم يتم الاتفاق السياسي في سوريا ماذا نفعل بمليون ونصف نازح سوري في لبنان، علينا أخذ العبرة من التجربة الفلسطينية.

وأضاف: ان الأعباء الوطنية الكبيرة التي يتحملها لبنان ديموغرافيا"واقتصاديا"وأمنيا" نتيجة تواجد أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أرضه تجعل من ملف عودتهم الآمنة الى بلادهم أولوية لبنانية مطلقة ومصلحة وطنية كبرى، ترتب على كل مسؤول، مهما بلغ شأنه، مسؤولية لا تضاهيها آخرى في العمل على تأمين هذه العودة الآمنة دون أية شروط لاسيما شرط التسوية السياسية المطلوب من قبل الخارج ولا يخدم أي مصلحة وطنية.

وحول سؤال عن زيارة الوزير جبران باسيل الى موسكو أكد درغام أن الزيارة مهمة جدا وناجحة، فلقاء الوزير الوزير باسيل

لافروف هو انطلاقة الخطوات التطبيقية للمبادرة الروسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي خارجية البلدين للبدء في تطبيق المبادرة الروسية.

لافتا الى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا والتعاون الاستراتيجي بين لبنان وروسيا ضروري لهذه الغاية، وعلينا الاهتمام بالبنى التحتية لكي نتمكن من لعب هذا الدور.

وعن رفض الرئيس المكلف سعد الحريري إعادة العلاقات مع سوريا، أكد درغام أن أحدا لم يطلب من الحريري زيارة سوريا، ولا سبب لاختراع أزمة علاقات لبنانية ـ سورية. العلاقات مع سوريا قائمة بشكل طبيعي وهناك تبادل للسفراء. كما أن هناك تنسيقا أمنيا واللواء عباس إبراهيم يزور سوريا باسم الدولة وينسق عمليات إعادة النازحين. والوزير جبران باسيل معني بتذليل اي عوائق امام العودة ولذلك يتواصل مع نظيره السوري لتسهيل هذه العودة.

وتساءل درغام من يتحمل مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبنانيون؟ مؤكدا أنه على المستوى الوطني، لا يمكن اي لبناني أن يلعب دور المعطل لمصالح لبنان، سواء في ما يتعلق بعودة النازحين أو لجهة الحصار الاقتصادي الذي نفرضه على أنفسنا، أو لجهة الفرصة الانقاذية للاقتصاد اللبناني عبر المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا.