living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب أسعد درغام: لماذا لا تكون مصلحتنا الوطنية ومصلحتنا الاقتصادية أولووية؟

23
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أكد درغام أن الزمن توقف عند بعض الأفرقاء اللبنانين منذ العام 2011 واليوم يعتمدون على العقوبات الأميركية، الحمد الله لدينا منجمين في لبنان يضاهون المنجمين في كل العالم، على الجميع أن يدرك أن  العالم عادت من الحرب. فلماذا لا نكون سباقين في الحرص على مصالحنا؟
 
وأكد هناك خيوط تواصل بين السعودية وسوريا، والخصوم اليوم يتواصلون من أجل مصالحهم،ولماذا علينا أن نأتي دائما في النهاية؟ ولماذا لا تكون مصلحتنا الوطنية ومصلحتنا الاقتصادية أولووية؟ وهل قدرنا أن نأتي دائما متأخرين.
 
وشدد علينا أن لا نربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا، فإذا انتهت الحرب ولم يتم الاتفاق السياسي في سوريا ماذا نفعل بمليون ونصف نازح سوري في لبنان، علينا أخذ العبرة من التجربة الفلسطينية.  
 
وأضاف: ان الأعباء الوطنية الكبيرة التي يتحملها لبنان ديموغرافيا"واقتصاديا"وأمنيا" نتيجة تواجد أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أرضه تجعل من ملف عودتهم الآمنة الى بلادهم أولوية لبنانية مطلقة ومصلحة وطنية كبرى، ترتب على كل مسؤول، مهما بلغ شأنه، مسؤولية لا تضاهيها آخرى في العمل على تأمين هذه العودة الآمنة دون أية شروط لاسيما شرط التسوية السياسية المطلوب من قبل الخارج ولا يخدم أي مصلحة وطنية.
 
وحول سؤال عن زيارة الوزير جبران باسيل الى موسكو أكد درغام أن الزيارة مهمة جدا وناجحة، فلقاء الوزير الوزير باسيل 
 
لافروف هو  انطلاقة الخطوات التطبيقية للمبادرة الروسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي خارجية البلدين للبدء في تطبيق المبادرة الروسية.
 
لافتا الى أن لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا والتعاون الاستراتيجي بين لبنان وروسيا ضروري لهذه الغاية، وعلينا الاهتمام بالبنى التحتية لكي نتمكن من لعب هذا الدور.  
 
وعن رفض الرئيس المكلف سعد الحريري إعادة العلاقات مع سوريا، أكد درغام أن أحدا لم يطلب من الحريري زيارة سوريا، ولا سبب لاختراع أزمة علاقات لبنانية ـ سورية. العلاقات مع سوريا قائمة بشكل طبيعي وهناك تبادل للسفراء. كما أن هناك تنسيقا أمنيا واللواء عباس إبراهيم يزور سوريا باسم الدولة وينسق عمليات إعادة النازحين. والوزير جبران باسيل معني بتذليل اي عوائق امام العودة ولذلك يتواصل مع نظيره السوري لتسهيل هذه العودة.  
 
وتساءل درغام من يتحمل مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبنانيون؟ مؤكدا أنه على المستوى الوطني، لا يمكن اي لبناني أن يلعب دور المعطل لمصالح لبنان، سواء في ما يتعلق بعودة النازحين أو لجهة الحصار الاقتصادي الذي نفرضه على أنفسنا، أو لجهة الفرصة الانقاذية للاقتصاد اللبناني عبر المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout