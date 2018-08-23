لبنان في روسيا، والمسلمات الروسية واضحة لمصلحة لبنان (بقلم جورج عبيد)

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جورج عبيد

أظهر مراقبون أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل إلى موسكو للقاء نظيره الروسيّ سيرغي لافروف بدعوة من الأخير. أهميّة تلك الزيارة أنها ملاصقة للاستراتيجيّة الروسيّة وملازمة لها بمجموعة عناوين أهمها ثلاث:

1-مسألة النازحين، لقد تمّ البحث في هذه المسألة، خلال قمّة هلسنكي الشهيرة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهي مسألة غير محصورة بلبنان بقدر ما هي مديدة وعميمة في لبنان والأردن وتركيا ناهيك بأوروبا. لقد أخذ القرار بالعودة الشاملة لهم من دون التجزئة ما بين بلد وآخر، وأعطيت روسيا رعاية العودة. بعيد قمة هلسنكي زار وفد عسكريّ وأمنيّ رفيع المستوى قصر بعبدا واجتمع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسيّ المجلس النيابيّ والحكومة نبيه برّي وسعد الحريري، وأبلغ الوفد المجتمعين في القصر بأنّ طرائق عودة النازحين والطرق ميسّرة وعلى لبنان أن يتفاوض بالطرائق الموضوعيّة والطبيعيّة مع سوريا لتسهيل ما يجب تسهيله من صعوبات، وتذليل ما ينبغي تذليله من عقبات وتسييل ما يجدر تسييله من جمود وجماد.

2-مسألة العلاقات اللبنانية-السوريّة، قبل ذهاب الوزير باسيل إلى موسكو ومنذ حوالي السنة سمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تحفيزًا وتشجيعًا من قبل القيادة الروسيّة وبالتحديد من قبل الرئيس بوتين والوزير لافروف للانفتاح على سوريا وإجراء تقييم نقديّ لمفهوم العلاقة معها ومن ثمّ إبداء المرونة تجاهها، وبعد ذلك سيكون للروس دور في المساعدة بحال اقتضى ذلك فتؤول المساعدة إلى وساطة فعّالة تسمح بترطيب الأجواء وترتيب المهمات الناجمة عن الأجواء. ومنذ ذلك الوقت لم يتبدّل الموقف الروسيّ فهو موقف ثابت مع جميع الذين قاموا بزيارة موسكو حتى خلال السنوات الماضية. وأهم ما في الأمر بأنّ موسكو أبلغت السعوديين بأنّ العلاقة اللبنانية-السوريّة من الثوابت الاستراتيجية عند الإدارة الروسيّة. خلال زيارة باسيل وإلى جانبه النائب السابق الصديق أمل أبو زيد، تمّ الاتفاق على أن العلاقة بين لبنان وسوريا بدورها ثابتة واستراتيجيّة للبنان لأنها مرتبطة بالجغرافيا والتاريخ وبالتحديد لأنها مسألة كيانيّة لها خصوصيتها الدقيقة والفريدة في آن. فثلاثة أرباع الحدود مع سوريا، والنازحون السوريون وكما أكّد جبران باسيل يفترض أن تتأمّن لهم العودة بكرامة وثمّة تسوية يرعاها باسيل نفسه مع وزير الخارجية السورية وليد المعلّم من أجل المطلوبين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية... والقيادات اللبنانية والسورية والروسية أدركت أن لبنان لا يمكن أن يكون مقرًّا ومستقرًّا لمؤامرات المعارضين لسوريا وبعضهم من النازحين، وفي الوقت عينه فإن لبنان لن يحكم من دمشق باعتراف دمشق نفسها في وثيقة التفاهم والتنسيق بسيادة لبنان واستقلاله، وتقتضي المصلحة وفق تلك المعادلة أن تكون العلاقات طيبة ومتوازنة ومشدودة نحو التآزر والتلاحم الراقي بإحساس واضح بالتحديات المقبلة والمنتظرة في المنطقة عمومًا، وبالنسبة للبنان فإن سوريا مدخل جوهريّ له نحو الخليج عبر معبر النصيب، العلاقة بين لبنان وسوريا من هذه الناحية قدر وحقيقة واقعية ثابتة وغير متحرّكة، والروس شجعوا جبران باسيل على التواصل مع السوريين فالرئيس بشار الأسد راسخ على رأس الدولة والتسوية لن تكون إلاّ من خلاله.

3-مسألة التسوية السوريّة، لبنان معنيّ بها، لأنها استكمال للتسوية اللبنانية والتي ستنتهي في العراق. لقد فهم الوفد اللبنانيّ برئاسة باسيل، أن التسوية السورية قائمة على وحدة المجتمع والدولة بنمط محدث سيتمّ تدوينه في الدستور الجديد. ما يحدث لسوريا بعيد الحسم الميدانيّ هو "مؤتمر تأسيسيّ" إذا ساغت التسمية، ينطلق من فحوى النصر الذي تحقّق. فيترجم بقوالب سياسيّة تجعل من الأسد رئيسًا لسوريا موحدة على النمط العلمانيّ وبأطر ترعى الجميع. لقد فهم الوفد اللبنانيّ بأنّ التسوية السياسية السوريّة ثابتة ومستندة إلى النتائج الميدانية المحقّقة على الأرض وبعضها الآخر على وشك التحقيق في إدلب ودير الزور وجسر الشغور. من هنا فلا مصلحة لأحد في لبنان لكي يستثمر ورقة النازحين السوريين ليبني عليها قصورًا غالبًا ما تكون من كرتون أو رمال البحر. سيّما وأنّ بعض السياسيين يستجمع أوراقًا تنتمي بمعظمها إلى الأطروحة الأميركية المتشنجة شكلاً في المنطقة المبنية على مجموعة عقوبات ومواجهات سياسيّة سواءً مع روسيا أو مع إيران. وأكّد الروس للوفد اللبنانيّ أن لا مواجهة أميركيّة-إيرانية ممكنة في المدى المنظور وغير المنظور، فالأميركيون يتعاطون مع الملفات بالتهويل حينًا والضغط حينًا آخر عن طريق التهويل، وبالترغيب أحيانًا كثيرة لرفع سقوف المطالب من ناحية وإبقاء حالة نوعية من التأثير على مجريات التسوية ومسراها في سوريا وفي المنطقة عمومًا بين العرب وإسرائيل، ومن أجل كسب بعض التنازلات في سياق النقاش التأسيسيّ والتسوويّ للمنطقة.

هذه العناوين قرئت بعمق بين الوفدين، وكشفها بوضوح المؤتمر الصحفي الطويل بين لافروف وباسيل الذي تميّز بتحديد العناوين والآفاق في العلاقة اللبنانية-الروسيّة والاستثمارات سواء في الإعمار المنتظر أو في سوريا أو النفط.

أمام ذلك يطرح سؤال واضح هل تمّ البحث في مسألة تأليف الحكومة لا سيّما وأنّ أطرافًا أخرى زارت موسكو وبحثت مع المسؤولين فيها هذا الملفّ، من تيمور جنبلاط إلى طلال أرسلان إلى آخرين وقابلوا ميخائيل بوغدانوف، المتمرّس بالملفّ اللبنانيّ؟ تجيب بعض الأوساط السياسيّة، الروس مهتمون للمرّة الأولى بملفّ التأليف في لبنان، وهي حريصة كلّ الحرص على الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ، وهي متفقة مع معظم الأطراف الإقليميةّ والدوليّة المعنية بالملفّ اللبنانيّ بأنّ الاستقرار بكلّ تفاصيله وعناوينه وصفاته خطّ أحمر، والمسّ به مسّ بالتوازن الضامن لديمومة لبنان. ويرى الروس، تاليًا، بأنّ الاستقرار في لبنان وعدم استخدامه كورقة في الصراعات يساهم حتمًا بتسريع التسوية في سوريا وترسيخها. من هنا تتجلى الدعوة الروسيّة بقوّة إلى التسريع بالتأليف وعدم التسويف، وتحويل أزمة التأليف إلى أزمة نظام ومن ثمّ تحويلها إلى أزمة كيان ومكونات. لبنان وفي هذا الظرف، بغنى عن أزمات خطيرة من هذا النوع، وترفض الأدبيات الروسية، التي يعرفها المسؤولون اللبنانيون، أن يكون لبنان مسرحًا للصراع معهم أو التسوية معهم. فلبنان وطن وكيان قائم بحدّ ذاته، والوحدة الوطنيّة فيه هي المقدّمة الفعليّة للتسويات في سوريا والعراق، وللتسوية العربيّة-الإسرائيليّة. حين يسأل المسؤولون هناك عن حزب الله، والموقف الأميركيّ-الخليجيّ منه، يجيب هؤلاء وبحسب بعض الأوساط، حزب الله حزب لبنانيّ قاتل بقوّة وشراسة في سوريا وعلى الحدود اللبنانيّة-السوريّة، والقتال الذي مارسه ساهم بفعالية وقوّة إلى جانب الجيش العربيّ السوريّ والتحالف الإيرانيّ-الروسيّ، بإنهاء الوجود التكفيريّ المدعوم أميركيًّا وخليجيًّا في معظم المناطق السوريّة، ووجوده في سوريا وفي الظرف الحاليّ عامل مساعد وضامن للاستقرار للوصول إلى التسوية، وفي سنة 2006 دافع عن الوجود اللبنانيّ بوجه الإسرائيليين، ولولا صموده الشرس ودحره للإسرائيليين لما وجدت المطالب السبعة التي هي أساس القرار 1701، وقد أيدته روسيا بقوّة. وللأمانة وبحسب الكلام الروسيّ، حزب الله منذ أن تمّ تكليف الرئيس سعد الحريري بالتأليف انفتح عليه، حتى إنه انفتح عليه في ازمته الأخيرة مع السعودية، أي في الرابع من تشرين الثاني 2017، ودعا أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله الرئيس الحريري إلى تأليف حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع، حزب الله عامل مسهّل للاستقرار السياسيّ والأمنيّ والاقتصاديّ اللبنانيّ، والعقوبات عليه من شأنها أن تخلّ بالاستقرار الداخليّ، ليس لأن الحزب قد ينتفض، فهو حكيم في سلوكياته، بل لأنّ الاستقرار سيهتزّ بمجرّد أن تفرض عقوبات دولية على أية فئة في لبنان، وهي ضدّ المعاهدات الدولية الضامنة لعدم تدخّل الدول بشؤون بعضها.

ما يهمّ روسيا في لبنان وقد سمعته الأطراف كلّها هو التالي:

-تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن وإيقاف كلّ دلع سياسيّ مسنود إلى ضغوطات تمارس خليجيًّا ودوليًّا. وهي تدعو سعد الحريري إلى الاندراج في الواقع الجديد، وهي تعلم أنه يعلم ولكنّه يخشى ولا يقدم. كما هي تعلم أن تلك هي قناعته وقد تمتمها هنا وثمّة ولكنه لم يبح بها جهارًا خشية من ازدياد الضغوطات أكثر عليه، وهو محاط في لبنان بكلمات ملغومة قد تنفجر بوجهه تباعًا. فمن الضرورة أن يدرك الحريري بأنّه مدعوم روسيًّا مثلما هو مستند على رئيس كبير ومحترم وقويّ مواقفه كالصخر لا يهاب أحدًا ويحبّ لبنان، فليقدم ولا يخشى، فللبنان مصلحة بالتسريع كما أن له مصلحة في ذلك. وأي إبطاء لن يكون لصالحه، وعندئذٍ من حقّ الرئيس أن يتحرّك وفقًا للدستوراللبنانيّ وبصورة ضامنة للاستقرار والوحدة الوطنيّة.

-حلّ أزمة النازحين وهذا المسألة لا تحلّ وفقًا للمفهوم الغربيّ المستثمر عن طريق ترسيخ مبدأ اندماج النازحين في لبنان، فالاندماج بدوره يؤدّي إلى خلل داخليّ كبير وهو عبء اقتصاديّ وماليّ يصعب على لبنان تحمّل كلفته، وفي الوقت عينه سيتمّ استثمار كلّ نازح بالإغراء الماليّ الخليجيّ والترهيب المعنويّ للتآمر على سوريا بالتفاصيل كافة، لا سيّما في الانتخابات السوريّة المقبلة. روسيا لن تسمح بذلك وهي أوضحت للأميركيين موقفها النهائيّ في قمّة هلسنكي على الرغم من أنها الضامنة للعودة، فهي تشدّد على ضرورة إنهاء الملفّ مع السوريين بانفتاح طيب وإيجابيّ وراق تقوم به الحكومة اللبنانية العتيدة مع الحكومة وبتواصل موضوعيّ وراق. وبالنسبة للروس على اللبنانيين أن يدركوا بأنّ مصلحتهم تتجلى في توطيد العلاقة مع سوريا فهي مدخل لتشبيك العلاقات بين العرب أجمعين.

هل يدرك سعد الحريري تلك الثوابت ويقدم على التأليف؟ للآتي من الأيام أن تجيب، ليست النيات هي الخطاب، بل الفعل هو الخطاب. ما يرجى أن يقرأ الحريري بوضوح الرؤى ويحللها ويستنتج ويستند على رئيس-جبل، حرره من الأسر سابقًا وهو القادر على أن يحرره أيضًا من الضغوطات، إذا ذاق وفهم، لأنّ المحبة الأبوية الرئاسيّة أفعل وأفضل وأرقى من المصالح الضيّقة والمستوردة والمرتهنة، المحبة عند الرئيس عون، حرية وتحرير وهي لا تسقط أبدًا، ويرجو اللبنانيون أن يلتقطها الرئيس الحريري ويضع يده بيد الرئيس عون ويؤلّف الحكومة ويؤمن بأن الرئيس عون قادر على تذليل الصعاب في العلاقة بينه وبين سوريا ليكون للبنان استقرار وهناء وسلام، ويرتفع إلى ضياء لا يعروه مساء.