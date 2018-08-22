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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

"السجون في سوريا أفضل من سجون السويد وسويسرا من ناحية الترفيه وحقوق المساجين".

إلى هذا الدرك، بلغ الانحطاط السياسي اليوم، إذ وجد في لبنان، من ينسب هذا الكلام إلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، قبل أن يبدأ تسابق الشتامين والثرثارين والنمامين لمسح ما كتبوه من تعليقات، بعد صدور بيان رفول الذي نفى فيه أن يكون قد سئل أصلا عن موضوع من هذا النوع، كي يجيب عليه.

قد نفهم أن يقوم بهذا الأمر ناشط صغير على مواقع التواصل، معبرا في ذلك عما نجح غسل الدماغ الممنهج في تلقينه إياه. وقد نتفهم حتى أن يعلق على الأمر ناشط آخر، بدافع الحماس أو الحماقة. قد نفهم ونتفهم كل ذلك وأكثر. أما ما لن نفهمه أبدا، وما لن يتفهمه أي لبناني آخر، فهو أن كيف لنائب يفترض أنه يمثل الأمة جمعاء، وشريحة من المجتمع اختارت أن ينطق باسمها، أن يوجه اتهاما من هذا المستوى، ليس لعدو، ولا حتى لمنافس في دائرة انتخابية واحدة، بل لأخ مفترض في الوطن والمجتمع.

وما لن نفهمه أبدا، ولن يتفهمه أي لبناني آخر أيضا، هو أن كيف لهذا النائب الكريم، أن يمحو ما كتبه كأن شيئا لم يكن، بلا اعتذار، ثم يرد على سؤال ال"OTV" حول الموضوع بالقول: شو بدكن أعمل؟ بدكن انتحر بنتحر.

كلا. ليس تفصيلا أن يوجه اتهام من هذا النوع، إلى شخصية من هذا النوع. ففي السياسة، ومن دون الاستزادة في الشرح، من السذاجة بمكان أن يفصل اتهام اليوم عما سبق وروج زورا حول طلب سوري بتعيين بيار رفول وزيرا للدفاع. أما في التاريخ، فاتهام بيار رفول بتلميع صورة السجون السورية، ليس مجرد عيب، بل "قلة أخلاق". نعم، "قلة أخلاق"، لا أكثر ولا أقل. فبيار رفول هذا، قبل أن يكون وزيرا، أو أن يسعى لوزارة كما تقولون، هو بيار رفول.

بيار رفول المقاتل لا القاتل، المناضل والمقاوم، ورفيق العماد ميشال عون منذ الأيام الأولى. قبل حرب التحرير وبعد حرب التحرير. قبل المنفى وبعد المنفى. بيار رفول هذا، لم يطلب يوما شيئا لنفسه: لا مالا ولا منصبا ولا امتيازا. فمن أنتم لتعيروه، ولتفبركوا له الأكاذيب، وخصوصا في الشأن السوري؟

وفي هذا الموضوع بالذات، هل من داع لنذكركم بتاريخكم مع سوريا بالذات؟ فكيف كان وضع السجون فيها آنذاك؟ هل كانت فنادق خمس نجوم؟ حقا حقا، من أنتم لتستهدفوا بيار رفول؟ صحيح أننا من أكاذيبكم نعرفكم. لكن اعلموا أنكم باستهدافكم لبيار رفول، لا تستهدفون مواطنا آدميا فقط، ولا شخصية عامة شريفة فحسب، بل تستهدفون كل ما بقي من صدق وإخلاص ونقاء وصفاء ووفاء في البلاد، وكل ما تبقى من روح نضال عالية واندفاع وطني لا حدود له.

وفي كل الأحوال، قبل أن تعتذروا من بيار رفول اليوم، اعتذروا كل يوم من كرامة وطن وشعب، جرحها رياؤكم أمس، ومزقها دجلكم اليوم، علنا ننجو من شركم المحتمل في كل يوم.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

عطلة عيد الأضحى المبارك التي فرضت فرملة لحركة اللقاءات والنشاطات السياسية البارزة، لم تحل دون تسريبات عن تلك الجهة السياسية أو ذاك التيار أو ذلك الحزب، خصوصا حيال مؤثرات يراها البعض مزعجة لمسار تأليف الحكومة، ولا يراها كذلك البعض الآخر.

وأبرز تلك المؤثرات، موضوع بات يتسع حيزا وسجالا، وهو ما يدعى "التطبيع اللبناني مع سوريا"، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وعلى ذمة ما نقل عن أوساط مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، فإن اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس الأسد يوضع في خانة العلاقات العامة الطبيعية بين البلدين، فيما، وعلى ذمة أوساط "تيار المستقبل"، برز انتقاد "مستقبلي" لهذا الاتصال الذي حصل بين الرئيس اللبناني والرئيس السوري، وفي الوقت نفسه أكدت أوساط "المستقبل" أن ما يطرح على مستوى ما يسمى التطبيع، لن يؤثر في الخطوات الثابتة للرئيس سعد الحريري نحو تأليف حكومة، بمعيار أساسي هو الوفاق الوطني، ورفضت ما سمته "محاولة البعض الاستقواء بالحكم السوري لدعم موقفه في الحكومة وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وهنا حرصت أوساط "المستقبل" على الفصل بين "التيار الوطني" الذي يرأسه الوزير باسيل وبين رئاسة الجمهورية.

في أي حال ستنتهي العطلة والأسبوع، من دون أي تطور يذكر على مسار تأليف الحكومة. وحتى الآن يبدو أن كل التحذيرات، من تراجع الأوضاع الإقتصادية- الإجتماعية في الداخل، ومن التطورات الحاصلة في المنطقة وفي الخارج، ليست كافية لحمل الأفرقاء على استلهام معاني التضحية من العيد المبارك للوصول الى تأليفة حكومية، يمكن أن تسهل حياة العباد وأمور البلاد.

وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول كرر اليوم ما نقل في اليومين الماضيين عن الرئيس عون، وهو أننا ننتظر تأليف حكومة حتى آخر الشهر، وفي أول أيلول يكون حديث آخر.

في الخارج، جون بولتن يعزو سبب بقاء القوات الأميركية في سوريا الى استمرار بقاء القوات الإيرانية و"داعش" في سوريا، وسيرغي لافروف يرد بأن على القوات الأجنبية الموجودة في شكل غير شرعي في سوريا، ويعني القوات الأميركية، عليها أن تنسحب من دون شروط. في الغضون، صدر بيان عن الأمم المتحدة وصف فيه العقوبات على إيران بالمضرة وغير الشرعية.

اتصالات التهاني بعيد الاضحى خرقت العطلة والشلل السياسي. فرئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى سلسلة اتصالات بعيد الأضحى المبارك، أبرزها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيسين السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل. كما تلقى اتصالات مماثلة من رؤساء الحكومة السابقين تمام سلام، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ومن فاعليات حزبية وسياسية وروحية وقضائية واغترابية واقتصادية وقيادات أمنية وعسكرية، وأبرق الرئيس بري مهنئا بالعيد لعدد من الرؤساء والقادة ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالمين العربي والاسلامي.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

أضحى مبارك وكل عام وانتم بخير. على وقع عيد الأضحى تأخذ البلاد إجازة طويلة وممددة لحين تحريك عجلة تشكيل الحكومة.

دوليا، يتواصل الضغط الاميركي على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية، لتركيا وروسيا وايران وسوريا. وترافقت العقوبات الاميركية الجديدة على روسيا بتصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها ذات نتائج عكسية ولا معنى لها. وترافقت أيضا مع إعلان موقع فيسبوك إغلاقه لمئات الحسابات والصفحات لارتباطها بالاستخبارات الروسية والايرانية.

اما مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتن، فخير تركيا بين إكمال توجهاتها، او بين التراجع والتزام سياسة الحلف الاطلسي والافراج عن القس برونسون.

وفي الشأن السوري، فأكد ان القوات الاميركية ستبقى ما دامت القوات الايرانية متواجدة فيها.

كلام بولتن إستدعى ردا من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأن على القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الخروج من سوريا.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

تغيب السياسة كليا في ثاني أيام الأضحى، لكن الهواجس تبقى مقيمة حول المدى الزمني الذي قد يستغرقه تشكيل الحكومة، خصوصا مع إقتراب الإستحقاقات الداهمة مطلع أيلول الذي طرفه مبلول بأعباء المدارس وجمر الأقساط، ناهيك عن مطالب جيش الأساتذة على تعددها وتشعبها.

كل ذلك، والقلق يخيم على الوضعين الإقتصادي والمالي، مع غياب أية بوادر جدية للسير بالإصلاحات التي وعدنا بها العالم لترجمة "سيدر" وأخواته، أما موازنة العام الجديد فغائبة عن السمع.

وفي الأيام الفاصلة عن عودة عجلة المشاورات المتصلة بالتأليف، يمضي اللبنانيون أيامهم بهدوء، في إجازة ستطول حتى مطلع الأسبوع المقبل.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

كل عام وأنتم بخير. يحل عيد الأضحى هذا العام على أمة اعتادت تقديم التضحيات العظيمة لتحفظ وحدتها وتاريخها ومستقبلها. وكما في كل مناسبة جامعة للمسلمين، فلسطين تؤكد ان القدس لن تكون ضحية السمسرات والصفقات. قد يتمادى دونالد ترامب في محاولة سلخ هويتها ومحوريتها، ولكنه لن يضمن تطبيق صفقة القرن، فيتبع أسلوب البيع بالمفرق، ويحاول خداع أبناء القضية عبر مطالبته تل أبيب بدفع أثمان باهظة مقابل إخراجه القدس من جدول أي تسوية مقبلة.

في لبنان مواسم التضحية حاضرة في عيدي الانتصار والتحرير الثاني وما قدمته الثلاثية الماسية من موجبات النصر على الإرهابين الصهيوني والتكفيري. اللبنانيون اليوم يهنأون بعطلة العيد بفضل ما سطره الجيش والمقاومة فوق الجرود وفي الداخل، ولكن يبقى ما ينغص عيدهم ضيق الجيب وغياب الاستقرار السياسي الذي ان طال فإنه حمال تداعيات غير مرغوب بها.

قبل العيد لم يصدر عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ما يشي بانطلاقة سياسية مرنة في هذا الملف بعد الاضحى، ليبقى شهر ايلول سقفا وضعه رئيس الجمهورية لإتمام التأليف في ظل ما تلمح اليه مصادر "التيار الوطني الحر" حول خيارات وحلول بديلة دستورية- سياسية، لإحداث خرق في جدار الجمود الحكومي.

على خط بيروت- دمشق، حراك لم يعلن ولم ينف رسميا، اتصال بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد وضعته مصادر "التيار الوطني الحر" في دائرة الضرورة الحالية، والتواصل الطبيعي الذي لم ينقطع في الفترة السابقة. اتصال يبنى عليه الكثير، خصوصا في الملفات المشتركة، ومنها عودة اللاجئين والتعاون المتبادل. فهل يخرج هذا الاتصال المحرجين من عدم القدرة على الإفلات من العلاقة مع سوريا، ويسرع تشكيل الحكومة؟

في الميداني السوري، الحل العسكري مع بقايا الإرهاب في إدلب بات اتجاها بحكم المحسوم، وحين يشهر جون بولتون ذريعة الكيمياوي لحماية الإرهابيين هناك، فإن ذلك يعني لدمشق ان إنهاء ملف إدلب أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى على غرار الحسم في الغوطة الشرقية وغيرها.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

فن وضع التواريخ والقدرة على جعل اللبنانيين ينتظرون اللاشيء، وتزويدهم أقلاما وهمية لكتابة سيناريوهات تليق بأفلام الخيال غير العلمي، هذه الطاقات التي ابتدعها بعض الساسة في لبنان، يمكن إدراجها في كتب علم الوهم السياسي، ولا نقول كتاب "غينيس" المحجوز للمناقيش والليموناضة والحمص بطحينة، الأول من أيلول تاريخ جديد بدأت ترصده عيون اللبنانيين، فترى ماذا في هذا اليوم الذي قيل أن الرئيس عون سيغير فيه مجرى المسار الذي يسلكه تشكيل الحكومة؟

من متابعة اليوميات السياسية يمكن الإستنتاج أن شيئا مجديا لن يحصل، فلا رئيس الجمهورية قادر على قلب الطاولة، ولا الرئيس المكلف يعتبر نفسه مقصرا وممتنعا عن التأليف، بل بالعكس فإن الجو السني بدأ بمرجعياته الدينية يرفض تحميل الرئيس الحريري مسؤولية التأخير، وتجزم بأن العراقيل يفتعلها الفريق القريب من سوريا في محاولة سافرة لإلغاء مفاعيل خروجها من لبنان، وإعادة الدولة الى زمن الوصاية، أي الى ما قبل العام 2005 والقرار 1559.

من ما تقدم، وبما أن القوى السياسية الأساسية الضالعة في كباش التأليف لا تزال على مواقفها المعلنة، فإن الواقع الداخلي المأزوم وما تسرب إليه من ملونات إقليمية لا يشي بولادة سريعة للحكومة، بل هو قادر على إلتهام الأول من أيلول وفي ضهره ايلول بأكمله، من دون أن نشهد هلال الحكومة في سمائنا الملبدة. حتى الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة مع إقتراب العام الدراسي وفصل الشتاء، لم تدفع في اتجاه التأليف، ليس رأفة بالناس، بل إنقاذا لمركب الدولة وربانه ولبحارته المتخانقين.

وسط هذه الأجواء حلت الذكرى السنوية لانتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، فشكلت نقطة أمل ومحطة ألم، أما الأمل، فمنبعه رؤية بشير النابض بالحياة، الذي جسد بشخصه وخطابه الوطني الجامع مفهوم الرئيس القوي، فيما الألم منبعه إمتناع بعض المسيحيين عن السماح لصناعة اللحظات الوطنية الكبرى، كالتي ولد من رحمها لبنان الكبير ومنحته إستقلالها الأول، وأعادت إليه إستقلاله الثاني.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

غدا تنتهي إجازة عيد الأضحى، وما يتبقى من أيام الأسبوع العملية هو يوم الجمعة، وعلى هذا اليوم وحده سيتكل الجميع لرمي الملفات الشائكة، وأبرزها تأليف الحكومة، الى الاسبوع المقبل.

وفيما الكل يتقاذف مسؤولية عرقلة التأليف، دخل ملف إعادة إعمار سوريا وعودة نازحيها، خط الاشتباك الاميركي الروسي المباشر، بعدما أعلن مستشار الأمن القومي الامريكي جون بولتون ان روسيا عالقة في سوريا، وتريد تدفيع العالم ثمن الإعمار هناك، ما استدعى ردا روسيا، تساءل خلاله الكرملين اذا كانت هناك ارادة سياسية في واشنطن للتعاون مع موسكو، مؤكدا وجود القوات الاميركية حتى اليوم على الاراضي السورية.

الاشتباك الروسي الاميركي جاء قبل ساعات قليلة من اجتماع يعقد في جنيف غدا بين بولتون ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، ستكون سوريا، إضافة الى المشاكل العالقة بين البلدين، على جدول اعماله.

وكما في لقاء جنيف، كذلك في بيروت، فإن ملفي النزوح وإعادة إعمار سوريا سيكونان محور النقاشات المحلية متى عادت عجلة التفاوض الى العمل.

فبعد إعلان إنشاء لجنة روسية لبنانية مشتركة تدرس عودة النازحين الى سوريا، ستكون الأعين موجهة الى الاتفاق الاميركي الروسي في هذا الخصوص، لان اي عرقلة على مستوى هذين البلدين لا بد ان تنعكس على عودة النازحين من لبنان الى سوريا.

وفيما ينتظر الجميع تبلور الصورة الضبابية بين موسكو وواشنطن، سيعاد تحريك فتح معبر نصيب، على الحدود السورية الأردنية، مع ما يؤمنه من انتقال الصناعة والزراعة اللبنانية الى دول الخليج، عبر قنوات اقتصادية وديبلوماسية، مع حكومة او حتى من دونها.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

لحق التسمم باللبنانيين إلى حيث صلاتهم وزياراتهم المقدسة، ففي ميدغورييه خلف الحبات الوادعات حيث تزهو الجنات، زائرون إليها يتركون قلوبهم في ظلال مريم، ويؤمنون أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان، لكن حالات الإيمان انقلبت حالات تسمم نتيجة جرثومة نقلت عدواها إلى الزوار اللبنانيين الذين أصيبوا بالتسمم، وتعثرت عودتهم إلى بيروت، وألغيت رحلتهم في انتظار مواعيد جديدة يعمل عليها حاليا.

وفي المعلومات الواردة من وفد الزوار اللبنانيين إلى ميدغورييه، أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء، لكن السلطات فصلت في ما بينهم منعا لانتقال العدوى إلى آخرين. أما السلطات هنا، فقد رأت أن طائرة العائدين موبوءة، غير أن ذلك لم يمنع رئيس المطار فادي الحسن من التأكيد عبر "الجديد" على وصول الطائرة في وقت متأخر من هذه الليلة، وأن لا شيء سيمنع عودتهم.

ولم تسجل الدولة اللبنانية أن هؤلاء الزائرين قد لجأوا إلى السيدة العذراء في أرض البوسنة والهرسك، بعدما كفروا بهذه الأرض وبيئتها الموبوءة قلبا وقالبا حكوميا، وبمطارها المزدحم المخنوق الذي تكمه دستة من الأجهزة الأمنية المتنافرة، وتنقطع عنه محركات الهواء.

والانقطاع ينسحب أيضا على الهواء الحكومي، الذي كان يتنفس صناعيا قبل أن "يخفي النفس كليا" وتحتجب الأنباء عن التأليف، باستثناء وعد أيلول الذي أطلقه رئيس الجمهورية.

وبغياب تواصل التأليف، حضرت الخطوط الساخنة مع دمشق، وأعيد تفعيل خط بعبدا- الشام على مستوى رئاسي، ما أضنى "المستقبل" وأرهق عناقيده الزرق، تخوفا من رفع درجة الاتصال. وأمام حالة الذعر التي انتابت فريقا من اللبنانيين، فإن أول ما عليهم أن يستحضروه هو: نصفهم الذي يعيش معهم يشاركهم أرضهم ورزقهم، من نازحين ما زالوا نازحين وإن تأمنت عودة بعضهم، هؤلاء إلى جانب إقفال بوابات تصريف الإنتاج واستبعاد لبنان من إعادة إعمار سوريا وفتح المنافذ للسياحة، كل ذلك لا يكفيه اتصال بالرئيس بشار الأسد فحسب، بل ولتكن زيارة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس الأسد، وليكن أول المبادرين وفي العلن، في زمن بدأ عدد من الدول إرسال إشارات إلى الدولة السورية بالسر.

فمن ينادي ب"لبنان أولا"، هذا لبنان أولا، وهذه مصالحه عبر النوافذ السورية، حيث لا المواقف السياسية ستعيد البضائع والشاحنات إلى معبر "نصيب" الحدودي، ولا تراكم تسجيل البطولات سوف تؤمن عودة النازحين، ولا المكابرة سوف تجعل من لبنان منصة لإعادة إعمار سوريا، في وقت تسن فيه العديد من الدول أسنان معاولها لنهضة بلد دمرته بأدواتها.