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وهاب للOTV: لا أحد من السياسيين اللبنانيين يملك جرأة ميشال عون وهو لا يُهزم

22
AUGUST
2018
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في الجلسة مع رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لا ينتهي الحديث عن لبنان بفخامته وسياسييه، وعن دولة يقول إنها بحاجة فقط الى قرار يراه غير بعيد لتبنى صح، وعن سوريا وحسمه بأنها ذاهبة الى الإنتصار والإعمار. قالها سابقا ورددها اليوم، عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جرأة لا يملكها اي سياسي لبناني إن في المواجهة أو المصالحة، ومن هنا فتح الرئيس الباب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري لعلاقة مع سوريا من دولة الى دولة واضعا المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار.

مستهزئا بعبارة التطبيع مع سوريا، يؤكد وهاب ألا يمكن لأحد أن يتخطى الرئيس عون لا محليا ولا خارجيا، فهو يتسلح بقناعاته التي تتمحور حول لبنان أولا وأخيرا.

بالمهمة والتي أعادت تصويب ملف عودة النازحين السوريين يصف وهاب زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى موسكو.

عن الداخل اللبناني ومشاكله السياسية يتمسك وهاب بالبال الطويل للرئيس عون والحاسم في آن، مسديا نصيحة للرئيس المكلف لتولد الحكومة سريعا.

في سؤالنا عن العلاقة مع باسيل يعطيه وهاب الحق في استعادة دور المسيحيين لكن الإنتقاد موجود.

وكما دائما يكرر وهاب أن أباه الروحي أي الرئيس عون وحده القادر على مواجهة ما أسماها العصابة في لبنان.

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