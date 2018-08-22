living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون سيتكلّم ولبنان لن يبقى رهينة عقم التأليف!

22
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

د. علا بطرس - 


يستند البعض الى حجة دستورية بعدم وجود مهلة زمنية محددة لتأليف الحكومة وذلك لتبرير التأخير في ولادتها حيث ترزح البلاد تحت وطأة الأعباء الاقتصادية- الاجتماعية الضاغطة. وفي حين، أحاط المشرّع مسار تشكيل السلطة بمهل محددة سواء بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحتى اللجان الا انه أسقط مهلة تحديد فترة التأليف في النص، ولربما اعتبر ان عملية التأليف مرتبطة حكماً بالتكليف القائم على التوافق حيث يحصد الرئيس المكلف على اساسه الأكثرية واحيانا تكون اكثرية مطلقة ما يمكنه من إنجاز تأليف الحكومة في وقت سريع خاصة لأن مهلة صياغة البيان الوزاري محددة خلال مدة شهر فقط وبعدها تأخذ الحكومة الثقة على اساسه في مجلس النواب. وهذا ما كان الوضع عليه بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بتكليف سريع للرئيس سعد الحريري بعد استشارات انجزها الرئيس عون خلال يوم واحد فقط لتبدأ المماطلة وندخل في عقم التأليف على اساس حصص مضخمة بعيدة عن المعيار الديمقراطي القائم على اساس التناسب والنسبية المنبثقة عن الإرادة الشعبية في صناديق الاقتراع.


ولا شك، ان النظام النسبي الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية قد كشف حجم البعض التمثيلي المضخم الذي كان له إبان مرحلة الوصاية بتركيب الدوائر على قياس المنتفعين حيث أتت النتائج لتثبت ان في كل طائفة ثنائية سياسية او تعددية، وفِي حين ان الامر معترف به عند المسيحيين لكنه تبيّن انه غير مقبول لا عند الرئيس سعد الحريري او حتى عند النائب وليد جنبلاط وهذا ما يجعل حكومة الوحدة الوطنية حكر تمثيلها على التعددية المسيحية والثنائية الشيعية مع أحادية للقوى الأخرى ما يفقدها فعلاً معناها الديمقراطي الصحيح، وربما يَصب الانزعاج في العرقلة فعلا في احتكار السلطة سواء بدفع القوات اللبنانية الى رفع سقوفها والوقاحة بإسقاط الاعراف بعد الطائف او بالتفتيش عن ذريعة إقليمية كالعلاقات اللبنانية السورية وهذا كله ربما لأن الرئيس المكلف وكأنه لا يرغب بتكوين السلطة على اساس المعايير الديمقراطية. ليطرح السؤال ماذا لو اصبحت الأحزاب الاقوى شعبياً بعد سنوات من الآن أقلية في بيئتها فهل تُحرم من التمثيل؟


حصد التيار الوطني الحر اكبر تكتل نيابي وطالب الرئيس المكلّف بالتزام المعايير حفاظاً على التنوع في البيئة التي ينتمي اليها فكيف يكون هو المعرقل لعملية تأليف الحكومة؟


لقد أناط المشرّع السلطة التنفيذية بمجموعة كبيرة من الصلاحيات بعد سحبها من رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف وربما يكون قد أغفل عن وضع مدة زمنية للتأليف تاركاً هذه الثغرة حجة النفاذ للعرقلة كي تبقى السلطة عرجاء ورهينة لقوى تشعر ان حصصها متضررة، فكيف بعهد قوي أراد من هذه الحكومة ان تكون حكومة العهد لإنجاز ملفات حيوية مرتبطة بمشروع بناء لبنان القوي أكان نهضة الاقتصاد والشفافية وعودة النازحين؟ أم ان العرقلة ابعد من ذلك وهي خارجية مرتبطة بدفع الكلفة للرئيس عون الذي حمى سيادة لبنان واستقراره من حرب داخلية محتملة بفعل أزمة استقالة الرئيس الحريري من الخارج؟


وعليه، على رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته لأن الثقة الشعبية معقودة على إنجازات وإصلاحات والا سيكون للرئيس عون كلاماً وما بعده لن يكون كما قبله.

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout