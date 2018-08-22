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مكتب بستاني يرد على حاصباني: هل باتت المطالبة بحق الناس وتأمين صحتهم هي نوع من الشعبوية؟

22
AUGUST
2018
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رد المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فريد البستاني على ما جاء في بيان المكتب الٳعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني، واتهام البستاني بالشعبوية في موضوع مستشفى دير القمر.
 
يهم المكتب الٳعلامي لنائب الشوف الدكتور فريد البستاني أن يوضح للرأي العام الشوفي واللبناني في آن معا، الحقائق الثابتة التي يعرفها القاصي والداني بهذا الموضوع.
 
١ – لقد بدأ العمل في مستشفى دير القمر منذ  أكثر من ١٥ عاما، وقد تلقى أبناء الدير والجوار الوعود تلو الوعود بٳنجازه، ولقد مر أكثر من عهد وأكثر من عقد نيابي من دون الوصول ٳلى الخاتمة المرجوة، ونحن اليوم أمام كتلة من الباطون والوعود التي لا تشفي مريضا ولا تضمد جراحا.
 
٢ – ٳن عملنا الٳنمائي في دير القمر وفي الشوف لا نضعه في خانة المنافسة ولا في خانة التحدي بل في خانة التعاون البناء بين الجميع، في سبيل شوف يعمه النمو والإستقرار. كما أن البستاني هو طبيب واقتصادي وهذا الموضوع يدخل في صلب اهتماماته, واختصاصاته.
 
٣– نشكر وزير الصحة على اهتمامه بمستشفى دير القمر مع أنه يقوم اليوم بتصريف الأعمال، بدلا من أن يكون من أولى اهتماماته عندما تسلم الوزارة منذ حوالي السنتين.
 
٤– هل باتت المطالبة بحق الناس وتأمين صحتهم هي نوع من الشعبوية، فإذا كان كذلك فالدكتور البستاني هو أول الشعبويين.
 
٥ – يحاول البعض عبثا تشويه مسيرتنا الإنمائية وزجنا في زواريب وخلافات لا شأن لنا بها لا من قريب ولا من بعيد، وبدلا من كيل الٳتهامات وتصوير الأمور وكأنها احتكار لنجاح قد نصيبه من تنفيذ هذا المشروع أوذاك، فإننا نعلن أن نجاح أي مشروع هو نجاح لنا جميعا، نجاح لكل أبناء الشوف إلى أي جهة سياسية أو دينية انتموا.
 
إن صوت الدكتور البستاني سيبقى صارخا إن كان نائبا جديدا أو مواطنا عاديا، حتى يتم افتتاح المستشفى وهو قريب إن شاء الله، وفي عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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