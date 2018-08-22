كيف سيكون طقس الغد؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بالحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

- الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات. يوم غد الخميس: غائم جزئياالى غائم أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 بالمئة.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,4 ساعة غروب الشمس: 19,18 .