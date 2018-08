لبنان يتحضر لكسر رقم قياسي جديد

A + A -

يتحضر لبنان لكسر رقم قياسي جديد من خلال حفل موسيقي يشارك فيه خمسون فناناً وفرقةً موسيقية وDj من مختلف دول العالم تحت عنوان FLOMAD (FOR THE LOVE OF MUSIC AND DANCE).

ستة وخمسون ساعة هو رقم غينيس العالمي الذي سيسعى الموسيقيون الى تحطيمه من خلال الاطلالات المتواصلة على المسرح لتصل الى ستين ساعة، حيث سيبدأ المهرجان يوم الجمعة في الرابع والعشرين من آب عند الرابعة من بعد الظهر ويستمر حتى فجر يوم الاثنين المقبل في السادس والعشرين من آب على شاطئ مدينة البترون.

ولان الحدث في لبنان ولان الموسيقى الشرقية مستمعوها كثر ستخصص مساحة من المهرجان لإطلالات فنانين وفرق لبنانية تحيي الاغنية العربية بقديمها وجديدها.

أما بالنسبة لمن يريد المشاركة في هذا المهرجان فالطعام بمختلف انواعه مؤمن بالإضافة الى مساحة للتخييم خلال الأيام الثلاثة وعن التفاصيل الإضافية فيجدها المهتمون على الصفحات المخصصة للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.